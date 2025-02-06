Naci Görür, Deprem Riskli Şehirleri Açıkladı

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN YILDÖNÜMÜ VE TÖRENLER

6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde bütün Türkiye’de çeşitli törenler düzenleniyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu önemli günde deprem tehdidinin en yüksek olduğu şehirleri açıkladı. 30 yıl içerisinde Marmara Bölgesi’nde her an deprem olma olasılığının yüzde 47 olduğuna dikkati çekti. 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yıldönümünü değerlendiren Görür, depremle ilgili sıkça uyarılarda bulunuyor.

DEPREM DİRENÇLİ KENTLER HEDEFİ

“Deprem dirençli kentler oluşturmalıyız.” diye belirten Naci Görür, en yakın deprem tehlikesi olarak Erzincan, Tunceli ve Bingöl arasını işaret etti. Marmara Bölgesi’nde 30 yıl içinde deprem olma olasılığının yüzde 47 olduğunu yineleyen Görür, “2 yılda neler değişti?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Yıkılanları tamir etmek için elbetteki çok şeyler yaptık. Eski duruma tekrar dönmek için yaptık. Eski duruma dönmek bizi kurtaran şey değil ki. Bizim yapmak istediğimiz kentimiz depremde yıkılmasın. Günlük yaşam da değişmesin. Bunun için deprem dirençli kentler oluşturmak asıl hedefimiz. 2 yılda yaptığımız yara sarmanın ötesine geçmiyor.”

DEPREM RİSKİNE KARŞI STRATEJİ

“Yeni yol deprem gelmeden önce, depremin olası zararlarını minimize etmekten geçiyor.” diyen Naci Görür, Japonya, Tayvan, Çin ve ABD’nin benzeri çalışmalara imza attığını ifade etti. “Bilginin ve teknolojinin geliştiği toplumlar depreme insan kurban vermiyor. Biz 10 binleri heba ediyoruz. Bu stratejiden anlayıştan dönmek gerekiyor. Yaraları sarmak ile depreme hazırlanmak aynı şey değildir. Depreme hazırlık özel bir çalışma, teknolojiler, bilgi, müteahhitlik, planlama ister.” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEPREM SÜREÇLERİ

“Güneydoğu’daki deprem bizim için sürpriz değildi.” diyen Görür, “Bu depremin olacağını biz bekliyorduk ve söylüyorduk. Yerel yönetim, merkezi yönetim halk da dahil herkes biliyordu. Güneydoğu’daki yerel yönetimler burayı depreme hazırlama çalışmalarını yoğun bir şekilde yapsaydı diyelim 99 nere, 2023 nere? Bu kadar insanımız ölür müydü? 3-5 müteahhitin peşine düştük. Hepimiz suçluyuz.” diyerek geçmişteki tecrübelere atıfta bulundu.

TÜRKİYE’NİN DEPREM KABULÜ

Son olarak Türkiye’yi deprem ülkesi olarak kabul etmenin en sağlıklı yol olduğunu söyleyen Naci Görür, “Kendimizi aldatmayalım, burada az deprem var, burada çok var diye bölümlendirip insanların tedbir almasını engellemeye lüzum yok. Türkiye bir deprem bölgesi her an herhangi bir yerde herhangi bir zamanda herhangi bir büyüklükte deprem olabilir. Deprem dirençli kentler, köyler kurmak zorundayız.” dedi.