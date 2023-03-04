Naci Görür: İzmir’de 6 şiddetinde deprem bekleniyor

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı programda İzmir’de 7 değil 6 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini duyurdu.

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir televizyon programında , İzmir’de olası depremin büyüklüğüyle ilgili konuştu. Görür, genel kanının aksine İzmir’de 7 veya üzerinde değil 6 büyüklüğünde deprem beklendiğini dile getirdi.

Kahramanmaraş’ta yaşanılan depremler için önceden uyaran ünlü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Tele1 canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Görür, İzmir için deprem uyarısında bulunarak, “Benim inancım İzmir büyük olasılıkla çoğunlukla 6.0’lar mertebesinde olacaktır” dedi.

Görür’ün açıklamaları şu şekilde:

“BÜYÜK DEPREM OLMADAN ÖNCE BU KADAR DEPREM YOKTU”

Bu büyük deprem olmadan önce bu kadar deprem yoktu. Yani ara sıra depremler olurdu 4.0 ve üzeri. Biz de onları teknik yorumlardık. Yani öyle fazla deprem olmazdı.

Ancak bu Maraş depremlerinden sonra bu Maraş depremleri Ölüdeniz Fayı üzerinde ve Doğu Anadolu Fayı üzerinde olan bu depremler boyut itibarıyla büyük depremler. Bu, levha sınırlarında meydana gelen depremler. Ülkemizde deprem olmasının nedeni bu coğrafyada levhaların birbirlerine göre bağıl hareketleri sonucu oluşur.

“İZMİR’DE 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLİYORUM”

İzmir’de olan depremler genelde 6.0’lar mertebesinde. Yani 6.6 6.2 ve daha düşük olabiliyor. Tarihi dönemlerde büyük depremler vaaz edilmiş ama ben onun İzmir Yarımadası’nda olduğunu düşünmüyorum.

Çünkü İzmir’in bir talihsizliği var. Ege Denizi’nde de bir deprem olsa İzmir’e mal ediliyor. Bakın Sisam’da oldu deprem 6.8 Yunanistan’da oldu İzmir depremi diye biliyoruz biz. İzmir’de deprem büyük olasılıkla 6.0’lar mertebesinde olacaktır.

Yani İzmir’de 7.0 üzerindeki deprem tahmin ediyorum ki ender olabilir. O da İzmir Fayı’nın çalışmasına bağlı olarak.