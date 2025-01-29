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Naci Görür Kayseri Depremi Söylemini Reddetti

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DÜNYA ÇAPINDA GÜNDEM OLAN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri’de bir reklam panosunda kente ilişkin “deprem olmayacak” şeklindeki ifadelerin kendisine ait olmadığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu açıklamanın bir beton firmasının reklamı olduğunu belirtti. Görür, uygulamanın hem kanunsuz hem de etik dışı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Arkadaşlar, bu reklamı Kayseri’de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil. Celal demiş mi bilmiyorum. Yapılan işin kanunsuz ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu densizlik için yasal yollara baş vuracağım, sevgiyle.”

Reklam panosunda dikkat çekici ifadeler bulunuyor. Tırnak içinde “Kayseri’de fay hatları büyük deprem üretme potansiyeline sahip değildir” ve “Kayseri’de bulunan fay hatlarının hareketi oldukça yavaştır” cümleleri yer alırken, aynı zamanda “Kayseri’de son büyük deprem 1917 yılında gerçekleşmiştir” yazısı göze çarpıyor. Ayrıca, Prof. Dr. Celal Şengör ile Naci Görür’ün fotoğrafları da bu reklamda bulunuyor.

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