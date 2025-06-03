Naci Görür, Muğla Depremi İçin Uyarı!

DEPREMİN AYRINTILARI

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 3 Haziran 2025 tarihinde saat 02:17’de 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, Muğla, İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Manisa, Bursa, Kütahya ve Yunanistan’ın Rodos adası gibi geniş bir bölgeden hissedildi. Özellikle Marmaris, Fethiye, Dalaman ve Köyceğiz’de deprem etkisi yoğun bir şekilde hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrasında 69 kişinin yaralandığını ve Fethiye’de 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün panik atak nedeniyle hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yaralılardan 10’u ambulansla hastaneye kaldırılırken, 45’i ayakta tedavi aldı, 14’ü yerinde müdahale ile tedavi edildi, 1 kişi hastaneye yatırılırken, 46’sı acil serviste muayene olup 8’i taburcu edildi.

UZMANLARDAN DEPREM AÇIKLAMALARI

Depremin ardından, yer bilimciler bölgenin tektonik yapısıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bozburun açıkları, Muğla’da 5,7 büyüklüğünde bir depreme neden olan oblisk ters fay niteliğinde olduğu belirtildi. Bunun Plini-Strabo Fay Zonunda ve Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonuna bağlı olduğu ifade edildi. Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı paylaşımda depremin detayları üzerine tartışmaktansa Muğla’yı deprem dirençli hale getirmeye odaklanılması gerektiğini vurguladı: “Deprem nasıl oldu, nerede oldu, artçı mıydı, öncü müydü diye tartışmak yerine, gelin Muğla’yı deprem dirençli yapalım demek daha doğrudur.” Naci Görür ayrıca, mevcut haliyle “kentsel dönüşüm” uygulamalarının deprem direncini sağlamadığını belirterek, “Yalnız bugünkü kentsel dönüşüm, deprem dirençlilik değildir.” uyarısında bulundu.

GELECEKTEKİ TEHLİKELER

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, depremin hasar verme potansiyeli taşıdığına dikkat çekti. “Bozburun Yarımadası açıklarında, 67-80 km derinlikte. Bu, yer kabuğundaki bir deprem değil, daha derinde ikinci bir katmandan kaynaklanıyor. Rodos kuşağı, Türkiye’ye yakın en tehlikeli bölge. 6’ya varan çok depremler olabilir, ancak bu bölgenin kapasitesi 5,8 ile sınırlı değil. Daha büyük depremler üretebilir” dedi. Ersoy, bölgenin Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu’na bağlı olduğunu ve bu durumun yüksek risk taşıdığını belirtti.