“Naci Görür, Muğla Depremi’ni Uyardı!”

DEPREMİN YAŞANDIĞI TARİH VE BÜYÜKLÜK

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 3 Haziran 2025 saat 02:17’de 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, Muğla, İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Manisa, Bursa, Kütahya ve Yunanistan’ın Rodos adası gibi geniş bir alanda hissedildi. Özellikle Marmaris, Fethiye, Dalaman ve Köyceğiz’de yoğun bir sarsıntı yaşandı.

YARALILAR VE HASTANEDEN AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası 69 kişinin yaralandığını ve Fethiye’de 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün panik atak nedeniyle hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralıların 10’u ambulansla, 45’i ayakta tedavi edilirken, 14’ü yerinde müdahale aldı. 1 kişi hastaneye yatırıldı, 46’sı acil serviste bakım görürken, 8’i taburcu edildi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Deprem sonrası, yer ve deprem bilimciler bölgenin tektonik yapısına dair kritik değerlendirmeler yaptı. Prof. Dr. Naci Görür, depremin sadece konum ve büyüklük üzerinden değil, Muğla’nın deprem dirençli hale getirilmesi gerektiği üzerinde durdu ve “Deprem nasıl oldu, nerede oldu, artçı mıydı, öncü müydü diye tartışmak yerine, gelin Muğla’yı deprem dirençli yapalım demek daha doğrudur,” ifadelerini kullandı. Naci Görür, kamuoyunda sıkça dile getirilen “kentsel dönüşüm” kavramının mevcut haliyle deprem dirençliliği sağlamadığını belirterek, “Yalnız bugünkü kentsel dönüşüm, deprem dirençlilik değildir,” şeklinde uyardı.

GELECEK RİSKLER VE BÖLGESEL HUSUSLAR

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bir televizyon programında bu depremin hasar verebilecek büyüklükte olduğunu belirtti ve “Bozburun Yarımadası açıklarında, 67-80 km derinlikte. Bu, yer kabuğumuzdaki bir deprem değil, daha derinde ikinci bir katmanda” diye ekledi. Rodos kuşağının Türkiye’ye yakın en tehlikeli bölge olduğunu dile getiren Ersoy, “6’ya varan çok deprem var, ama bu bölgenin kapasitesi 5,8 ile bitmez. Daha büyük depremler üretebilir” açıklamasını yaptı. Ayrıca, bölgenin Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu’na bağlı olduğunu ve yüksek risk taşıdığını vurguladı.