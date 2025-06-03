“Naci Görür, Muğla Depremine Dikkat Çekti!”

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 3 Haziran 2025’te saat 02:17’de 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Muğla başta olmak üzere, İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Manisa, Bursa, Kütahya ve Yunanistan’a bağlı Rodos adasında hissedildi. Özellikle Marmaris, Fethiye, Dalaman ve Köyceğiz’de sarsıntı yoğun biçimde yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası yaralanan 69 kişi bulunduğunu ve Fethiye’deki 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün panik atak nedeniyle hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yaralıların 10’u ambulansla, 45’i ayakta tedavi edildi, 14 kişiye yerinde müdahale yapıldı, 1 kişi hastaneye yatırıldı, 46 kişi acil serviste tedavi edildi ve 8’i taburcu oldu.

UZMANLARDAN DEĞERLENDİRME

Deprem sonrası yer ve depremsel bilimciler bölgenin tektonik yapısıyla ilgili kritik değerlendirmeler yaptı. Bozburun açıkları, Muğla’da 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği yönünde bilgiler verildi. Bu depremin oblique ters fay niteliğinde olduğu ve muhtemelen Plini-Strabo Fay Zonunda yer aldığı ifade edildi. Prof. Dr. Naci Görür, X üzerinden yaptığı paylaşımda deprem hakkında şu sözlere yer verdi: “Deprem nasıl oldu, nerede oldu, artçı mıydı, öncü müydü diye tartışmak yerine, gelin Muğla’yı deprem dirençli yapalım demek daha doğrudur.” Ayrıca, kamuoyunda sıkça dile getirilen kentsel dönüşüm kavramının mevcut haliyle deprem dirençliliği sağlamadığını belirterek, “Yalnız bugünkü kentsel dönüşüm deprem dirençlilik değildir.” uyarısında bulundu.

AFET HAZIRLIĞINA ÇAĞRI

Bu açıklama, son yıllarda artan deprem riskine yanıt olarak şehirlerin yalnızca bina yenilemekle değil, bilimsel verilere dayanarak, bütünsel bir planlama ve denetimle de afetlere hazırlanmaları gerektiğini gösteriyor. Uzmanlar, bölgenin deprem kapasitesinin 5,8 ile sınırlı olmadığını ve daha büyük depremler üretebileceğini vurguladı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, televizyon kanallarından birinde, “Bu deprem hasar verebilecek büyüklükte. Bozburun Yarımadası açıklarında 67-80 km derinlikte. Bu, yer kabuğumuzdaki bir deprem değil, daha derin bir katmanda. Rodos kuşağı, Türkiye’ye yakın en tehlikeli bölge. 6’ya varan çok deprem olabilir ama bu bölgenin kapasitesi 5,8 ile bitmez” açıklamasında bulundu. Ersoy, bölgenin Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu’na bağlı olduğuna dikkat çekerek yüksek risk taşıdığını dile getirdi.