Naci Görür Uyarıda Bulundu! Deprem Oldu!

DEPREM PANİK YARATTI

Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü, halk arasında korkuya sebep oldu. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 4.5 olarak belirlenirken, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

KRİTİK UYARI GELDİ

Ünlü bilim insanı Prof. Dr. Naci Görür, art arda meydana gelen depremler hakkında önemli bir uyarıda bulundu. Resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir süredir Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında 4’lük depremler oluyor. Bugün de Eğriler-Simav’da 4,3 deprem. Depremler Naşa Fay Zonunda veya onunla KB-GD yönünde birleşen bir fay üzerinde. Bölge K-G yönünde geriliyor. Deprem dirençli yerleşim alanları talebimiz olmalıdır” ifadelerini kullandı.