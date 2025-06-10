Gündem

Naci Görür Uyarıda Bulundu! Deprem Oldu!

naci-gorur-uyarida-bulundu-deprem-oldu

DEPREM PANİK YARATTI

Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü, halk arasında korkuya sebep oldu. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 4.5 olarak belirlenirken, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

KRİTİK UYARI GELDİ

Ünlü bilim insanı Prof. Dr. Naci Görür, art arda meydana gelen depremler hakkında önemli bir uyarıda bulundu. Resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir süredir Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında 4’lük depremler oluyor. Bugün de Eğriler-Simav’da 4,3 deprem. Depremler Naşa Fay Zonunda veya onunla KB-GD yönünde birleşen bir fay üzerinde. Bölge K-G yönünde geriliyor. Deprem dirençli yerleşim alanları talebimiz olmalıdır” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Gündem

14 Saat Sırasında Su Olmayacak

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak. İSKİ, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören'de belirli hatlarda 14 saat boyunca suyun kesileceğini açıkladı.
Dünya

Gazze’deki Can Kaybı 54 BİN 981

İsrail’in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 54,981'e çıkarken, yardım noktalarındaki saldırılarda 163 sivil hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.