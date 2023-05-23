Naci Görür’den uyarı geldi

Prof. Dr. Naci Görür, üst üste yaşanan Kahramanmaraş ve Adana illerinde yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Birkaç gündür Kahramanmaraş’ta ve Adana’da meydana gelen 4 ve üzeri depremler bölge halkını tedirgin etti. Prof. Dr. Naci Görür meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Görür 24 saat içerisinde yaşanan depremlere ilişkin;

“Çok sayıda takipçim, son günlerde Göksun, Hacikodal, Kazandere, Topallar vb. bulunduğu bölgedeki depremler hakkında ısrarla sorular soruyorlar. Bu bölgede daha 24 saat geçmeden 4’ler mertebesinde 3 deprem oldu. Depremler Savrun Fayı ile ilgili. Tahminime göre, Adana Havzasına doğru deprem bu bölgeden itibaren ilerleyecek. Benzer bir gelişimi Gaziantep/ Pazarcık’ta da görmüştük. Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergâhında dikkatli olmalıdır. Sevgiyle” ifadelerine yer verdi.