Naci Görür’den uyarı geldi

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş ve Adana depremleri hakkında açıklama yaptı.

Prof. Dr. Naci Görür, üst üste yaşanan Kahramanmaraş ve Adana illerinde yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Birkaç gündür Kahramanmaraş’ta ve Adana’da meydana gelen 4 ve üzeri depremler bölge halkını tedirgin etti. Prof. Dr. Naci Görür meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Görür 24 saat içerisinde yaşanan depremlere ilişkin;

“Çok sayıda takipçim, son günlerde Göksun, Hacikodal, Kazandere, Topallar vb. bulunduğu bölgedeki depremler hakkında ısrarla sorular soruyorlar. Bu bölgede daha 24 saat geçmeden 4’ler mertebesinde 3 deprem oldu. Depremler Savrun Fayı ile ilgili. Tahminime göre, Adana Havzasına doğru deprem bu bölgeden itibaren ilerleyecek. Benzer bir gelişimi Gaziantep/ Pazarcık’ta da görmüştük. Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergâhında dikkatli olmalıdır. Sevgiyle” ifadelerine yer verdi.