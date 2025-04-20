Naciye Aydın, Yağmur Suyunu Biriktiriyor

YAĞMUR SUYU GELENEĞİNE DEVAM EDİYOR

Trabzon’da yaşayan Naciye Aydın (48), 30 yıl boyunca kayınvalidesinden öğrendiği bir gelenekle her nisan ayında yağan yağmur suyunu biriktiriyor. Aydın, topladığı bu suyu süzerek hem içmekte hem de yemeklerinde kullanmakta. Uzmanlar yağmur suyunun içilmemesi gerektiğini belirtse de Aydın, “İçtiğim 3-5 bardak yağmur suyu mu beni zehirleyecek?” diyerek düşüncelerini paylaşıyor.

AİLEDEKİ TEPKİLER

Ortahisar ilçesinde 3 çocuk annesi olan Naciye Aydın, evlerinin çatısına yerleştirdiği kovalarda yağmur suyunu biriktiriyor. Aydın, bu geleneğin ailesine ve kendisine fayda sağladığını düşünüyor. Ancak, ailesinin bu duruma şüpheyle yaklaştığını ifade ediyor. “Çocuklarım ve eşim içmek istemedi ama zorla içirdim” diyor. Her nisan ayında yağmur yağdığında çiçeklerini ıslatmak için balkona koyduğunu ve kova ile su biriktirdiğini belirtiyor. Süzdüğü su ile yüzünü yıkıyor, yemeklerde bile kullanıyor. Kayınvalidesinin yoğurt yaparken yağmur suyu kullandığını da belirtiyor.

BİLİMSEL GÖRÜŞLER

Aydın’ın kızı Gizem Aydın ise annesinin geleneklerini yeni duyduğunu ve yağmur suyunun faydasını görmediğini düşünüyor. “Annem senelerdir bunu yapıyormuş ama bu sene farkına vardım” diyerek annesinin pratiğinin gereksiz olduğunu ifade ediyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bahittin Kahveci, yağmur suyunun içilmesinin uygun olmadığını belirtiyor. “Yağmur suyunun içilebilecek bir durumda değildir” diyen Kahveci, şehirlerde ve sanayi bölgelerinde yağmur suyunun sağlıklı olmadığını açıklıyor. Daha önceki doğal şartlarla günümüzdeki durum arasındaki farkı vurgulayan Kahveci, bu sebeple dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.