Naciye Aylin Ataay’ın Diploması İptal Edildi Mi?

PROF. DR. N. AYLIN ATAAY SAYBAŞILI KİMDİR?

Prof. Dr. N. Aylin Ataay Saybaşılı, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevini yürütüyor. Aynı zamanda İşletme Bölüm Başkanlığı’nı da üstleniyor. Akademik alanda, insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış konularında çalışmalar yapıyor.

DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ Mİ?

Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın diploması, Ekrem İmamoğlu ile birlikte iptal edildi. Bu durum, kamuoyunda dikkat çekti.

HANGİ OKULDA GÖREV YAPIYOR?

Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay, Galatasaray Üniversitesi’nde İşletme Bölüm Başkanı olarak görev almakta. Eğitim hayatına Galatasaray Lisesi’nden 1989 yılında mezun olarak başladı. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Doktorasını ise İstanbul Üniversitesi ile Fransa’daki Sorbonne Üniversitesi’nde gerçekleştirdi.

AKADEMİK ÇALIŞMALARI VE KATKILARI

Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay’ın “İnsan Kaynakları Yönetiminde Etki ve Etkinlik” adlı bir kitabı bulunuyor. Akademik çalışmalara ve öğrencilere yönelik etkinliklere ağırlık veren Saybaşılı, düzenlenen oryantasyon programlarında aktif rol alıyor. Öğrencilere dersler ve okul imkanları hakkında bilgiler veriyor.