Naciye Büyükkılıç’ın Cenazesi Defnedildi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın 88 yaşında vefat eden yengesi Naciye Büyükkılıç için cenaze töreni gerçekleştirildi. Tören, Hulusi Akar Camisi’nde yapıldı. İkindi namazının ardından İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Naciye Büyükkılıç’ın cenazesi, törenin ardından Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Cenaze törenine Büyükkılıç’ın ailesi ve yakınları yanı sıra birçok önemli isim katıldı. Ticaret Bakan Yardımcıları Mahmut Gürcan ve Özgür Volkan Ağar, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Dursun Ataş, Şaban Çopuroğlu ve Bayar Özsoy, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar törende yer aldı.

NACİYE BÜYÜKKILIÇ’IN HASTANELİK OLDUĞU GÜN

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın ağabeyi Ramazan Büyükkılıç’ın eşi Naciye Büyükkılıç, dün tedavi görmekte olduğu Kayseri Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.