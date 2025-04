Nadine Menendez Rüşvetten Suçlu Bulundu

DAVA SONUCU VE SUÇLAR

ABD’nin New Jersey eyaletinde, eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Senatör Bob Menendez’in eşi Nadine (Arslanian) Menendez, rüşvet ve yolsuzluk davasında suçlu bulundu. New York’un Manhattan kentindeki federal mahkemede jüri, Nadine Menendez’i, hukuki meselelerini çözmek üzere üç New Jerseyli iş adamından nakit, altın külçeleri ve lüks bir araba almakla suçladı. Savcılar, duruşma süresince Nadine’nin, eşi Bob Menendez’in “suç ortağı” olduğu iddialarına sık sık vurgu yaptı. 58 yaşındaki Nadine Menendez, eşinin iş adamları ve yabancı devlet yetkilileriyle iletişim kurmasını sağladığı için önemli bir figür olarak değerlendirildi.

AVUKATIN SAVUNMASI VE DELİLLER

Nadine Menendez’in avukatı Barry Coburn, kapanış konuşmasında delillerin mahkumiyet için yeterli olmadığını öne sürdü. Ancak, bu savunma jürinin kararını etkilemeye yetmedi. Menendez’in davası, bir yıl önce meme kanseri teşhisi konması ve ameliyat süreci nedeniyle ertelenmişti. Rüşvet soruşturması, Bob Menendez ve eşi Nadine’nın siyasi çıkarlar karşılığında geniş çaplı bir rüşvet planına dâhil olduğu iddialarını içeren 39 sayfalık bir iddianame ile ilk kez 22 Eylül 2023’te gündeme geldi.

SUÇLAMALARIN DETAYLARI

Evinin aramasında bulunan altın külçeler ve nakit para yanı sıra Menendez’in, özellikle Kongredeki askeri yardım konularındaki rolü ve Mısır ile New Jersey’deki ilişkileri iddianamenin dikkat çeken unsurlarındandı. Suçlamaların ardından Menendez, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Ancak, partisi ve kamuoyundan gelen baskılara rağmen, Kongre’deki koltuğundan ayrılmayacağını açıkladı. Daha sonra Menendez hakkında Katar lehine siyasi pozisyonunu kullanarak çıkar sağlama suçlamasıyla da genişletilen iddianame, 16 Temmuz 2024’te federal mahkeme jürisi tarafından kabul edildi.

MENENDEZ’İN POLİTİKALARI VE ARKA PLANI

Küba kökenli göçmen bir ailenin çocuğu olan Menendez, ABD Kongresi’nde Türkiye karşıtlığıyla ve Rum ile Ermeni lobisine yakınlığıyla tanınıyor. Menendez, Türkiye’den F-16 satışına karşı çıkan önemli figürlerden biri olurken, Türkiye’nin Akdeniz ve Ege’deki politikalarını eleştirmeyi de ihmal etmiyor.