Nadine Menendez SUÇLU BULUNDU

Eski ABD Senatörü Bob Menendez’in eşi Nadine Menendez, kocasının işlediği suçlarda yer aldığı iddialarıyla yargılandığı yolsuzluk ve rüşvet davasında suçlu bulundu. Türkiye karşıtlığıyla tanınan ve yolsuzluk sebebiyle 11 yıl hapse mahkum edilen Bob Menendez’in eşi Nadine Menendez, Manhattan Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. 58 yaşındaki Nadine Menendez, kendisine yöneltilen rüşvet, dürüst hizmet dolandırıcılığı ve kamu görevlisinin yabancı bir ajan gibi hareket etmesi için komplo kurmak dahil toplam 15 suçlamanın hepsinden suçlu bulundu.

BÜYÜK ÇIKAR İHTİRASLARI

Manhattan Başsavcı Vekili Matthew Podolsky, karardan sonra “Nadine Menendez ve Senatör Bob Menendez suç ortağıydı. İkisi, kendi çıkarlarını ve açgözlülüklerini Senatör Bob Menendez’in hizmet etmek üzere seçildiği vatandaşların çıkarlarının önüne koydular” dedi. Nadine Menendez’in cezasının 12 Haziran’da açıklanacağı bildirildi. Bob Menendez, daha önce 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

BOB MENENDEZ’İN YETKİ SUİSTİMALİ

Eski Demokrat ABD Senatörü Bob Menendez, New Jersey’den bazı iş adamları ve Mısır hükümetine yardım amacıyla yetkisini kötüye kullanmakla suçlanmıştı. Menendez’in bu faaliyetler karşılığında altın külçeler, nakit para ve lüks araç gibi maddi kazançlar elde ettiği öne sürülmüştü. Bu kapsamda yargılanan Menendez, baskı kurarak adaleti engellemeye çalışmak ve yabancı ülke adına faaliyetlerde bulunmak dahil 16 suçlamanın hepsinden suçlu bulunmuştu. Gelişmelerin ardından Senato’daki görevinden istifa eden Menendez, mahkeme tarafından 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

NADINE MENENDEZ’İN YARGILAMASI ERTELENDİ

Nadine Menendez’in, rüşvetle elde edilen yasa dışı paranın kontrolünde ve Mısırlı yetkililerden gelen talepleri Bob Menendez’e iletme konusunda rol aldığı iddia ediliyordu. Kocası Bob Menendez ile birlikte hakim karşısına çıkarılması planlanan Nadine Menendez’in yargılaması, kanser tedavisi görmesi sebebiyle ertelenmişti.