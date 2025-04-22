Nadine Menendez Suçlu Bulundu

BOB MENENDEZ’İN EŞİ SUÇLU BULUNDU

Eski ABD Senatörü Bob Menendez’in eşi olan Nadine Menendez, kocasının işlediği suçlarla bağlantısı olduğu iddiasıyla yargılandığı yolsuzluk ve rüşvet davasında suçlu bulundu. Türkiye karşıtlığı ile tanınan Bob Menendez, yolsuzluk ve rüşvetten 11 yıl hapis cezası almışken, eşinin de aynı dava kapsamında Manhattan Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkması gündeme geldi. 58 yaşındaki Nadine Menendez, kendisine yöneltilen 15 suçlamanın tamamından, rüşvet, dürüst hizmet dolandırıcılığı ve kamu görevlisinin yabancı bir ajan gibi hareket etmesi için komplo kurmak dahil, suçlu bulundu.

BAŞSAVCI’ DAN AÇIKLAMA

Manhattan Başsavcı Vekili Matthew Podolsky, alınan karar sonrasında “Nadine Menendez ve Senatör Bob Menendez suç ortağıydı. İkisi, kendi çıkarlarını ve açgözlülüklerini Senatör Bob Menendez’in hizmet etmek üzere seçildiği vatandaşların çıkarlarının önüne koydular.” şeklinde bir açıklama yaptı. Nadine Menendez’in cezasının 12 Haziran’da açıklanacağı belirtildi. Bob Menendez, daha önce aldığı 11 yıl hapis cezası ile gündem olmuştu.

BİRBİRİYLE BAĞLANTILI SUÇLAMALAR

Eski Demokrat ABD Senatörü Bob Menendez, yetkisini New Jersey’den bazı iş adamları ve Mısır hükümetine yardım etmek amacıyla kötüye kullanmakla suçlanmıştı. Menendez’in bu bağlamda altın külçeler, nakit paralar ve lüks araçlar dahil maddi kazanç elde ettiği iddia edildi. Bu yolsuzluk ve rüşvet davasında, Bob Menendez, adaleti engellemek ve yabancı ülke adına faaliyetlerde bulunmak gibi 16 ayrı suçlamadan suçlu bulunmuştu. Bu gelişmeler sonrasında Senato’daki görevinden istifa eden Menendez, mahkeme tarafından 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NADİNE MENENDEZ’İN YARGILAMASI

Nadine Menendez’in yargılaması, rüşvetle elde edilen yasa dışı paranın kontrolünde ve Mısırlı yetkililerin taleplerinin Bob Menendez’e iletilmesinde rol oynadığı iddialarıyla ilgili olarak gerçekleşti. Kocası Bob Menendez ile birlikte yargılanması planlanan Nadine Menendez’in duruşması, kanser tedavisi nedeniyle ertelendi.