Nadir Harpy Kartalı Arjantin’de Görüntülendi

HARPY KARTALININ FOTOĞRAFLANMASI BÜYÜK BİR DÖNÜM NOKTASI

Koruma biyolojisi uzmanı Manuel Encabo ile yırtıcı kuşlar üzerine çalışan araştırmacı ve fotoğrafçı Sergio Moya, Arjantin’in Misiones ormanlarında genç bir harpy kartalını görüntülemeyi başardı. Bu olay, harpy kartalının korunması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve araştırmacılar arasında büyük bir heyecan yarattı. Fotoğrafçı Sergio Moya, “Çekerken ve izlerken neredeyse nefes alamadım. Videoda kaydedilenler, Misiones yağmur ormanlarımızın korunması açısından son yılların en önemli ve umut verici haberi olabilir. Harpy kartalını görüntülemek gibi bir şansa sahip olduk. Dünyanın en güçlü kartalı olarak bilinen bu tür, hem ülkemizde hem de Amerika kıtasında en nadir ve kritik derecede tehlike altındaki yırtıcı kuşlardan biri” şeklinde duygularını ifade etti.

ARAŞTIRMALARIN BAŞARISI VE DERVİŞİ

Harpy kartalının tespit edilmesi rastlantı eseri gerçekleşmedi. Bu başarı, 20 yılı aşkın bir süredir süregelen ve devam eden araştırmaların bir sonucuydu. Encabo ve Moya, bu nadir türe ulaşabilmek için sahada sayısız saatlerini harcadı ve sadece Misiones değil, Formosa, Salta ve Jujuy gibi diğer Arjantin eyaletlerindeki rezervleri de titizlikle inceledi. Harpy kartalı, birçok yırtıcı kuş türü kaydedilmiş olmasına rağmen, Temmuz 2024’ün sonlarına kadar araştırmacıların dikkatinden kaçmıştı. Araştırmalar, zorlu ve sık ormanlarla kaplı 240.000 hektardan fazla bir alanı kapsıyordu, bu da kartalın yerini belirlemeyi oldukça zorlaştırıyordu.

YENİ GÖZLEMLER VE KORUMA ÇABALARI

Genç harpy kartalının yerinin belirlenmesi, Encabo ve Moya’nın bölge hakkında derin bilgileri ile uzun menzilli kameraların kullanımı ve türün seslerinin takibi gibi birikimlerinin ışığında mümkün oldu. Yaklaşık iki yaşında olduğu belirlenen bu kartal, bölgedeki harpy kartalı popülasyonunun sağlığı hakkında önemli bilgiler sunuyor. Encabo, Moya, Facundo Barbar ve Caburé Vakfı ekibinin yürüttüğü araştırmalar, bu nesli tükenmekte olan türün korunması ve incelenmesi açısından büyük önem taşıyor.

HARPY KARTALININ TEHDİTLERİ

Dünyanın en güçlü ve büyük kuşlarından biri olan harpy kartalı, büyük tehditlerle karşı karşıya. Güney Amerika ormanlarında yaşayan bu tür, doğal yaşam alanlarının kaybı ve kaçak avlanma nedeniyle önemli ölçüde azalmış durumda. Yaklaşık 9 kiloya kadar ulaşan bu etkileyici yırtıcı, ekosisteminde maymun ve tembel hayvan gibi memelilerle beslenen en güçlü avcılardan biri olarak öne çıkıyor. Güney Amerika’nın yağmur ormanlarında devam eden ormansızlaşma, harpy kartalının yuvalama ve avlanma alanlarını ciddi şekilde daraltıyor. Kaçak avlanma, çeşitli ülkelerde koruma altında olmasına rağmen önemli bir tehdit olmaya devam ediyor. Bazı insanlar kartalı çiftlik hayvanlarına tehdit olarak görürken, bazıları da kartaldaki tıbbi özelliklere ilişkin inançlardan dolayı ona zarar vermeyi sürdürüyor. Harpy kartallarının üreme oranı oldukça düşük; her iki ila üç yılda bir yalnızca bir yavru üretebildikleri için popülasyonun toparlanmasını zorlaştırıyor.