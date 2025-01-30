Nafaka Düzenlemesi: Bakanlık Desteği Geliyor

NAFAKA DÜZENLEMESİ ÜZERİNE YENİ ADIMLAR

Türkiye’de uzun zamandır tartışılan süresiz nafaka konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Türk medyasında yer alan haberlere göre, hükümet sınırlı ve kademeli nafaka uygulaması için yeni bir düzenleme hazırlıyor. Bu yeni düzenlemeye göre, evlilik süresine bağlı olarak 3 yıllık evliliklerde 5 yıl, 5-6 yıllık evliliklerde ise 7 yıl nafaka verilmesi planlanıyor. Nafakası sona eren kadınlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın destek sağlaması bekleniyor. Daha önce sınırsız nafakanın kabul edilemeyeceğini ifade eden Bakanlık, çalışmayan, ekonomik zorluk çeken ve mağdur durumda olan kadınlara sosyal yardım yapılacağını duyuruyor.

NAFAKA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMAMASI GEREKİYOR

AK Parti kaynakları, süresiz nafaka uygulamasının yasal bir dayanağının olmadığını, bu uygulamanın Yargıtay içtihatlarına göre yapıldığını belirtiyorlar. Nafaka hakkının kötüye kullanılmaması gerektiği görüşünü savunan kaynaklar, çalışmaların tamamlanmasının ardından nafaka düzenlemesinin yer alacağı yargı paketlerinden biri üzerinde çalışılacağını ifade ediyor. Bu yeni düzenleme, kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin içinde bulunmayacak.