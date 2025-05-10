Nagihan Uyğur’un Cesedi Kuyudan Bulundu

NAGİHAN UYĞUR’UN KAYIP DURUMU ORTAYA ÇIKTI

Kütahya’da bir yıldır kayıp olan 19 yaşındaki Nagihan Uyğur’un dayısı Yaşar T. tarafından cinsel istismara uğrayıp, öldürüldükten sonra birlikte yaşadıkları evin önündeki kuyuya atıldığı belirlendi. Betonla kapatılan kuyuda yapılan kazı çalışmaları sonucunda genç kızın cesedi bulundu. Nagihan Uyğur’un babası Mehmet Uyğur’u öldürme iddiasıyla tutuklu olan dayı Yaşar T. ve diğer 8 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin 8’inin tutuklandığı bilgisi alındı. Kardeş H.E.T., polis merkezine başvurarak, kız kardeşinin yaklaşık bir yıldır kayıp olduğunu bildirdi. H.E.T., Nagihan’ın en son geçen yıl nisan ayında evden ayrıldığını ve Eskişehir’deki barlarda çalıştığını ifade etti.

POLİSİN GİRİŞİMLERİ SORUŞTURMAYI HIZLANDIRDI

Kayıp ihbarının ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı soruşturarak geniş çaplı bir araştırma yaptı. Akraba ve arkadaşların ifadeleri alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Nagihan’ın anneleri Hatice Uyğur’un cezaevine girmesinin ardından dayısı Yaşar T. ile kaldığı evde öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Börekçiler Mahallesi Dutlu Sokak’taki adrese giden polis ekipleri, binanın giriş katında anormal bir alan tespit etti ve bunun üzerine kazı çalışması yapıldı. Betonla kapatılan kuyudan Nagihan Uyğur’un cesedi çıkarıldı. Ceset otopsi işlemleri için hastane morguna gönderildi ve cesedin bulunduğu evin 2024 yılı ağustos ayında 1 milyon liraya başka birine satıldığı ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER ARASINDA YER ALAN İSİMLER

Nagihan Uyğur’un ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında dayısı Yaşar T., eşi Havva T., imam nikahlı eşi Emine Ç., kayınbiraderi Osman Ç., diğer akrabalar ve Nagihan’ın 15 yaşındaki kız kardeşi G.U. da dahil olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Kütahya Adliyesi’ne sevk edildi. G.U. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 8 şüpheli ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.

AİLEDEKİ GEÇMİŞ CİNAYETLER VE İDDİALAR

Dayı Yaşar T.’nin, Nagihan Uyğur’un babası Mehmet Uyğur’un 2011 yılında Hatay’da öldürmesine yönelik soruşturma kapsamında firari olduğu, Şubat ayında yakalanarak tutuklandığı bilgisi edinildi. Aynı soruşturmada, Nagihan’ın annesi Hatice Uyğur’un eşini tabancayla vurup gömdüğü itirafıyla 2018’de tutuklandığı öğrenildi. Ailenin, 2011 yılındaki cinayetten sonra Gaziantep ve Antalya’dan Kütahya’ya göçtüğü açıklandı.

TOPLANTIYLA VERİLEN İNFAZ KARARI İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre, Nagihan Uyğur’un cinsel istismara uğradığı ve bu durumun aile fertleri tarafından bilindiği öne sürüldü. Dayı Yaşar T.’nin resmi nikahlı iki eşinin durumu kabullenmediği ve genç kızı istemediği belirtildi. İddiaya göre, 2023 yılı Eylül ayında Yaşar T. tarafından yapılan bir toplantıda, Nagihan için ‘infaz’ kararı alındığı, genç kızın boğularak kuyuya atıldığı ve üzerinin betonla kapatıldığı ileri sürüldü. Nagihan’ın iki kız kardeşi, savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na teslim edilerek devlet himayesine alındı. Soruşturma devam ediyor.