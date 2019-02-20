Nahide Babashli, Haber Aktüel’in sorularını yanıtladı

Muhteşem bir ses, yağmur yüklü bulutlar gibi duygu yüklü yorumlar ve gençliğin verdiği dinmez tükenmez bir dinamizm. Ve işte karşınızda Nahide Babashli!

Nahide ile Kadıköy’de bir araya geldik. İtiraf etmek gerekirse arkadaşım Uğur bana kendisinden bahsetmediği güne kadar isminden bihaberdim. Ancak Nahide’nin sesine ve yorumuna müptela olmak için ikinci bir şarkıyı beklemeniz gerekmiyor. Daha ilk şarkıda sizi sesine bağlayan ruhu sahipleniveriyorsunuz.

İnanmayan denesin:

Ona dün hayal gibi gelen şeyler bugün gerçeklerden ibaret. Youtube’de on milyonlarca izlenen klipler, sosyal medyadaki yüz binlerce takipçi Nahide Babashli için artık bir yaşam standardı. Ve şöhret yolunda emin ve koşar adımlarla ilerleyen Nahide, Haber Aktüel okurları için kendisi hakkında merak edilenleri anlattı.

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Röportaj: Muaz Kalaycı

Redakte: Seda Konak

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– Sosyal medyada ve Youtube’daki kanalında seni takip eden yüz binlerce kişi tarafından tanınıyor ve seviliyorsun ancak sokaktaki daha milyonlarca vatandaş için ise kapalı bir kutusun. Müziğe başlama ve müziğini duyurma serüvenin nasıl başladı?

Bu işe başladığım bir seneyi yeni doldurdum. Bilenler biliyor, bilmeyenler için söylüyorum: Ben Azerbaycan’da, Bakü Devlet Üniversitesi’nin Fizik Mühendisliği bölümünü bitirdim. Konservatuar ve ses üzerine hiçbir eğitim almadım ve üniversite bittiği zaman artık gençlerin sosyal medyada bayağı bir ilerlediğini gördüm. Mesela benim gibi gençlerin seslerini insanlara duyurabildiklerini gördüm ve “neden olmasın” dedim. Ben de artık yavaş yavaş sosyal medyayı kullanmaya başladım. Önce resim üzerine ses kayıtları alarak, kendi yüzümü göstermeden insanlara dinlettim. Bakalım tepki ne oluyor diye merak ettim. Yüzümü hiç görmediler. 1-2 ay böyle devam ettim. Gördüm artık bayağı bir ilgi var, sayfalar benim yüzümü görmeden bile sesimi artık paylaşmaya başlıyor, seviyorlar, artık ben de dedim ki yüzümü göstermenin zamanı geldi. Sonra stüdyo.. Ben insanların fikirlerini almayı önemsiyorum. İnsanların fikirlerinden yakalarım bir şey. Bir evde, karaoke ortamında Murat Göğebakan’ın Ay Yüzlüm şarkısını söyledim ve benim Instagram sayfam evdeki kaydın üstüne patladı. Bir hafta içerisinde yüz bin takipçiye ulaştım. Sürekli sayfayı yeniliyordum; takipçiler bin bin artıyordu, şaşırıyordum gerçekten. Daha sonra bu çalışmaları Youtube’a taşımak için stüdyoya girdim. Azerbaycan’da üç dakikalık bir video çektik.

“AYYÜZLÜM ŞARKISININ SAYESİNDE TAKİPÇİLERİM YÜKSELMEYE BAŞLADI”

Stüdoyoya gittim, söyledim ve bir gün sonra videomuzu hazır ettik. Ben çok heyecanlandım. “Acaba beğenilecek mi beğenilmeyecek mi” diye endişe ettim. Youtube’da herhalde buna bir 500 bin falan izlenme gelir diye düşündüm. Şarkıyı söyledim, akşam yayınladık. Bunu Instagram’da yayınladım. Bir anda keşfete girdim ve bütün sayfalar ben! Türkiye’de milyonlarca takipçisi olan sayfalar beni paylaşmaya başlamış. İsmimi etiketlemeseler bile altındaki yorumlarda “bunu kim söylüyor?” diye soruyorlar. Arkadaşlarım da yorumlarda sürekli beni etiketliyorlar. Sayfam Ayyüzlüm şarkısı sayesinde 200.000 takipçiye ulaştı. Youtube’da sabahtan akşama 1 milyon izleyiciye ulaştı. Bu da benim 1 milyon izlenmeyi geçen ilk şarkım. Çok sevindim. Hatta pastasını bile aldık, kutladık evde. Sonra yavaş yavaş Youtube abonelerim artmaya başladı.

– Murat Göğebakan’ın şarkısının sayesinde…

Evet, keşke rahmetli yaşasaydı ve dinleyebilseydi şarkımı. Gerçekten yüreğine sağlık, çok güzel bir şarkıydı. Ben de elimden geldiği kadar seslendirmeye çalıştım. Şarkı şu an 40 milyon izlenme sayısına ulaştı. Şarkıdan sonra Youtube üzerinden abonelerimin de artması artık göz önünde. Ben 17 bin takipçi ile başladım. Şuan 600 bini geçecek. Ay Yüzlüm şarkısının yayınlamamın üstünden 1 ay geçmişti ve artık Youtube’a yeni bir şarkı yüklemem gerekiyordu. Çünkü ara verdiğin zaman insanlar artık merak etmiyor, seninle ilgilenmiyor. Stüdyoya tekrar girdim ve çok sevdiğim bir şarkı olan Haluk Levent’in “Anlasana” şarkısını seslendirdim. İkinci video da çok sevildi ve izlendi. Bu videonun da izlenme sayısı 40 milyona yaklaştı. Bu da 2-3 gün içerisinde 1 milyon izlenme sayısına ulaştı. Daha sonra Müslüm Gürses – Affet ve Eylem Aktaş – Söyleyemedim gibi şarkıları cover yaptım. Daha çok insanların bildiği ama kimin söylemediğini bilmediği şarkıları seçip söylemeye başladım.

– Azeri bir müzisyen olmanın Türkiye’de popüler olabilmek için bir avantaj ya da dezavantaj olduğunu düşünüyor musun?

Türkler için Türkçeye bu kadar hakim olmam, Türkçe şarkıları aksan olmadan söylemem Türklerin hoşuna gidiyor. Azerbaycan şarkıları da söylüyorum tabii ki. Bu da onların hoşuna gidiyor. Hem onların şarkısını söylemem hem de Azerbaycan şarkıları söylemem benim için bir avantaj. Yani hem Azerbaycanlının gönlü oluyor hem de Türkiye’nin gönlü oluyor.

“TÜRKİYE’DE GENÇLERE DEĞER VERİLİYOR”

– Kariyer planlamanda Türkiye nerede duruyor?

Türkiye’de kendimi daha çok ifade edebileceğimi düşünüyorum. Çünkü burada gençlere değer verildiğini, daha çok önlerini açtıklarını görüyorum. Müziklerinizi de çok beğeniyorum ve hem kendi ülkemde hem de burada kariyerimi ilerletebileceğimi düşünüyorum.

– Günümüzde Azerbaycanlı bir çok sanatçı Türkiye’de popüler oldu. Üzeyir Mehdizade’de bunlardan birisi..

Ben gurur duyuyorum kendisiyle. Azerbaycan’da ve bütün Türk dünyasında bayağı tanınıyor ve dinleniyor. Türkiye, Türkmenistan, Kazakistan gibi ülkelerde konserlerinde yer bulamazsınız.

– Müzikte hedeflediğin nihai nokta ne? Hırslı biri misin? Hayallerini anlatır mısın?

Hırslı biriyim. Hayallerim arasında on binlerce kişinin karşısında kendi şarkılarımı söylemek var. Youtube’da bunu yapıyorum ama ben konserlerde canlı canlı söylemek istiyorum ve mikrofonu onlara uzattığımda onlarla birlikte şarkımlarımı ezbere söylemek istiyorum. Mesela Harbiye Açık Hava Konserleri vermek istiyorum.

“HÜZÜNLÜ VE ROMANTİK BİRİSİ DEĞİLİM”

– Genellikle duygusal şarkılar seslendiriyorsun. Sesinde de hüznün tonu hakim. Hüzünlü ya da romantik birisi misin?

Hüzünlü ve romantik birisi değilim ama duygusalım. Genelde eğlenceliyimdir. Gülmeyi, şakalaşmayı severim. Arkadaş ortamlarını severim ama şarkı söylerken tamamen başka bir Nahide oluyorum. Yani stüdyoya girdiğim zaman ışıkları bile kapattırıyorum ki ben şarkı söylerken kendi dünyama çekiliyorum.

– Müzikle ilgilenmeye başlamak aynı zamanda birşeylerden de vazgeçmek demektir. Çünkü şöhret yolunda müzik, zamanın büyük bir kısmını bloke eder. Şuan en çok neleri yapamamaktan şikayetçisin?

Her şeyi yapıyorum, ama her şeyi! Şöyle söyleyeyim… Azerbaycan’da dışarı çıktığımda sürekli fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor ama bu yapacaklarımı sınırlandırmıyor. Eski hayatımla yeni hayatım arasında bir fark yok asla. Yine otobüs, yine metro, yine insanların içinde… Arkadaş ortamlarım değişmedi ama çevrem gelişti.

“ŞUAN OLDUĞUM YERDEN ÇOK MUTLUYUM”

– Yorumlarını dinleyen bir kez daha dinliyor, sonra bir kez daha. Youtube’daki videoların milyonlarca defa izleniyor ve paylaşılıyor. Bu kadar çok ilgi görmeyi bekliyor muydun?

Bu kadar ilgi görmeyi kesinlikle beklemiyordum. Zaten beklediğin hiçbir şey beklediğin gibi olmuyor. Buna inanıyorum ben ve yaptığım şeyleri gerçekleştirmeden, tamamen elimde bir şey olmadan önce çok beklentiye girmemeye dikkat ediyorum. Yani bu kadar ilgi görmeyi tabii ki beklemiyordum ama gerçekten şu an olduğum yerden çok mutluyum ve hedefim olduğum yerde kalmak değil, olduğum yerden daha üst yerlere tırmanmak.

– Müzik eğitimi aldın mı?

Vokal dersleri aldım. Ama sadece 1 hafta falan gittim. Derslere giderken şöyle bir şey tespit ettim: İşin içine matematik girdiği zaman bendeki duygu tamamen yok oluyor ve ben işin matematiğine yöneliyorum. Kendim gibi söylemek adına dersleri bıraktım. Ben nasıl biliyorsam öyle yapacağım.

…bitti!