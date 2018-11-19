Naim Süleymanoğlu’nun hayatı film oldu

‘Türk Herkül’ adlı sinema filmi Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatacak. Film gösterime 18 Kasım 2019’da gösterime girecek.

Naim Süleymanoğlu’nun hayatı film oluyor. ‘Türk Herkül’ adı verilen filmin yapımcısı Mustafa Uslu. Gösterime Süleymanoğlu’nun ölümünün ikinci yıl dönümü olan 18 Kasım 2019’da girecek olan filmin yönetmeni Hilal Saral. Senaryosunu Sinem Uslu ile Mert Dikmen’in yazdığı ‘Türk Herkül’ün müziklerini Fahir Atakoğlu yapacak. Uslu, ‘Türk Herkül’ünde Naim Süleymanoğlu’nu kimin canlandıracağı konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, ‘Ayla’ ve ‘Müslüm’ ile gerçek olayları filme aktaran Mustafa Uslu’, bu sezon ‘Çiçero’ ile ‘Turkhis’i Dordurma’yı da izleyiciyle buluşturacak. Mustafa Uslu, ‘Türk Herkülü’ ile birlikte yaşanmış olayları hikâye edinen 5’inci filmine imza atacak. Ünlü yapımcı, Naim Süleymanoğlu için ‘O bir efsane’ yorumunu yaptı.

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