Nainggolan Uyuşturucu Kaçakçılığından Tutuklandı

TUTUKLAMA OLAYI

Belçika’nın Lokeren-Temse ekibinde forma giyen Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması çerçevesinde ülkesinde tutuklandı. De Telegraaf gazetesinin haberine göre, Nainggolan, Güney Amerika’dan Avrupa’ya Antwerp limanında gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturmanın kapsamına alınarak tutuklandı.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Haberin devamında, süregelen soruşturma çerçevesinde 30’dan fazla evde arama yapıldığı bilgisi verildi. 36 yaşındaki Nainggolan, kariyerinin büyük bir kısmını İtalya’da Cagliari, Roma ve Inter gibi takımlarda geçirdi. Bu sezonun başında ise yeni bir başlangıç yaparak üçüncü lig ekibi Lokeren-Temse’ye transfer olmuştu.