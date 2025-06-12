Naip Mahallesi’nde Kiraz Festivali Başladı

ULUSLARARASI KİRAZ FESTİVALİ BAŞLADI

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen “Uluslararası 59. Kiraz Festivali”, ilk olarak Naip Mahallesi’nde renkli görüntülerle başladı. Festivalin ilk durağı olan Naip Mahallesi’nde halk oyunları gösterileri ile açılış gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, bölgeye özgü farklı kiraz çeşitleri sergilendi. En güzel kiraz yarışmasında, Vedat Ataç birinci, Ruşen Örnek ikinci, Mustafa Kurtkan ise üçüncü oldu. Dereceye giren üreticilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Naip Mahallesi’nde düzenlenen etkinliklerin ardından, Süleymanpaşa ilçe merkezinde geniş çaplı dev bir kortej yürüyüşü yapıldı. Binlerce vatandaşın katılım sağladığı bu yürüyüş, adeta görsel bir şölen haline geldi. Animasyon ekipleri, halk oyunları grupları ve çeşitli renkli çizgi film karakterleri korteje keyif kattı. Hükümet Caddesi boyunca devam eden yürüyüşte, uzun Türk bayrağı açıldı ve korteje katılanlar cep telefonlarıyla bu anları kaydetti.

FESTİVAL ATEŞİ YAKILDI

Coşkulu yürüyüş, Tekirdağ Valiliği önünde sona erdi. Burada kurulan sahnede festivalin geleneksel ateşi yakıldı. Festival ateşinin yakılmasıyla birlikte, 59. Kiraz Festivali resmi olarak başlamış oldu. Renkli görüntülerle açılan festival, önümüzdeki günlerde konserler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.