Nakliye Sektörü Uyarılarda Bulundu. Korsan Firmalar Dikkatle Araştırılmalı. Taşıma Sözleşmesi Olmazsa Mağduriyet Artar. Depolama İlgisi Yükseldi, Talepler Arttı. Eşyalar Güvenli Depolara Konulmalı. Yetki Belgesi Olmayan Firmalar Kaçınılmalı

NAKLİYE SEKTÖRÜ HAREKETLENİYOR

Nakliye sektörü temsilcileri, vatandaşları yetkisiz hizmet sunan firmalara karşı uyarmakta. Evden Eve Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baharın gelmesiyle taşınma sektörünün canlandığını belirtiyor. Bağlar, İstanbul içindeki taşınmaların yoğunlaştığını ve “Yaşanan deprem sonrasında da insanların güvenli bölgelere taşınma talebi arttı.” ifadesini kullanıyor. İstanbul’dan Ege ve İç Anadolu bölgelerine göçlerin artmakta olduğunu ifade eden Bağlar, “İstanbul içinde Bağcılar, Zeytinburnu gibi bölgelerde şu anda taşınmalar var. İnsanlar sağlam binalara, yeni binalara taşınmaya özen gösteriyorlar.” şeklinde konuşuyor. Derneğe taşınma konusuyla ilgili gelen telefonların arttığına ve web sitelerinden üyelerine yönlendirme yaptıklarına dikkat çekiyor.

TÜKETİCİLERİN DEPOLAMA İLGİSİ ARTIYOR

Bağlar, İstanbul içerisinde 2+1 evin taşınma maliyetinin 25 bin lira ile 35 bin lira, 3+1 evin ise 35 bin lira ile 45 bin lira arasında olduğunu vurguluyor. Eğer fiyatlar, şehir içi ve şehir dışı taşınmalara, kat durumuna ve ek hizmetlere göre değişiklik gösterebiliyor. Son dönemlerde tüketicilerin depolamaya olan ilgisinin arttığını belirten Bağlar, “Müşteriler eşyalarını oda şeklindeki depolara koyarak, anahtarı müşteriye teslim ediyorlar. Depolara talep şu anda yüksek. 3+1 ya da 4+1 ev eşyası olanlar daha küçük evlere taşındıklarında geri kalan eşyalarını burada depoluyorlar.” diyor.

KORSAN FİRMALARA DİKKAT EDİLMELİ

Tüketicilere korsan firmalara karşı uyarılarda bulunan Bağlar, taşıma yapan firmaların bir yetki belgesine sahip olmasının gerektiğine vurgu yapıyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, hareketliliğin artmasına neden olan etkenler arasında yaz sezonu ve kentsel dönüşüm gibi faktörlerin bulunduğunu belirtiyor. Güllü, tüketicilerin taşımayla ilgili şikayetlerinin başında eşyalara verilen zararlar, kaybolmalar ve taşıma sırasında fiyatların yükselmesi olduğunu aktarıyor. Tüketicilerin mağdur olmaması için dikkat etmesi gereken hususların bulunduğunu ifade eden Güllü, “Öncelikle tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen taşıma sözleşmesi düzenlenmelidir.” diyor.

TAŞIMA İŞLEMİNDE SÖZLEŞME VE SİGORTA ÖNEMİ

Güllü, taşıma sırasında eşyalara gelecek zararlar için taşıma sigortası yapılmasının önemine de vurgu yaparak, “Taşıma sigortası taşıyıcı tarafından yapılmalı. Eğer nakliye şirketi bunu yapmıyorsa, tüketici kendisi yaptırmalı.” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca taşınacak eşyaların listesi yapılmalı, taşıyıcıya imzalatılarak bir nüshasının tüketicide bulunması gerektiği de hatırlatılıyor. Taşıma işleminin korsan veya yetkisiz firmalarla yapılmaması gerektiğinin altını çizen Güllü, “Mağdur olmak istemeyen taşınacak tüketicimiz firmaları iyi araştırmalı, korsan ve yetkisiz firma olmamasına dikkat etmelidirler.” diyor.

TÜKETİCİLER MAĞDURİYETLERİ İÇİN BAŞVURMALI

Güllü, taşıma işlemi sırasında mağduriyet yaşayan tüketicilerin, belgeleriyle 149 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurabileceğini belirtiyor. 149 bin lira ve üzeri mağduriyetler için arabulucuya başvurulması gerektiğini ekleyerek, uzlaşma sağlanamaması durumunda, arabulucudan alınacak uzlaşmazlık tutanağıyla tüketici mahkemesinde dava açılabileceğini sözlerine ekliyor.