Nalan Aydın Tüfekçi, AkTech Genel Müdürü

YENİ GENEL MÜDÜR ATAMASI

Akbank iştiraklerinden AkTech Yazılım Teknolojileri A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevine Nalan Aydın Tüfekçi atandı. Tüfekçi, finansal hizmetler ve teknolojiler alanında 30 yılı aşkın bir deneyimle bu görevi üstleniyor. AkTech, Türkiye’nin teknoloji ihracatına ve finansal ekosistemine katkıda bulunma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Tüfekçi’nin liderliğinde şirket, Akbank iştiraklerinin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıracak ve yenilikçi teknoloji çözümlerini geliştirecek.

UZUN BİR KARIYER

Hacettepe Üniversitesi’nden Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Nalan Aydın Tüfekçi, kariyerine yazılım mühendisi olarak başladı ve Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşlarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Özellikle ödeme sistemleri, finansal ürün geliştirme, dijital bankacılık ve CRM çözümleri gibi alanlarda geniş bir deneyime sahip.

BAŞARIYLA YÜRÜTÜLEN PROJELER

Tüfekçi, ödeme sistemlerinin dönüşüm projelerinde ve büyük ölçekli birleşme/satın alma süreçlerinde kritik görevleri başarıyla tamamladı. Bankacılık ve fintech alanında, finansal çözümler geliştirme, dönüşüm inisiyatifleri ve bütçe yönetimi konularında liderlik yaptı. Ayrıca, Ar-Ge stratejilerinin uygulanması ve güvenlik çerçevelerinin oluşturulması gibi önemli alanlarda da görevler üstlendi.