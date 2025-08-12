Nallıhan’da Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

ASPHALT SERİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Nallıhan Belediyesi iş birliğiyle yolların asfalt serim çalışmaları sürüyor. Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Tepe Mahallesi’ndeki asfalt serim çalışmalarının aktif bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

KİLOMETRELERCE ASFALT SERİLMİŞTİR

Güngör, son üç gün içerisinde toplamda 5 kilometre asfalt serimi gerçekleştirdiklerini ifade etti. “Önümüzdeki hafta Çamalan grubuna başlayacağız. Asfalt çalışmalarını yerinde inceledik. Güzel Nallıhan’ımızın her köşesine hizmet ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz.” sözleriyle de devam eden projelerin önemini vurguladı.