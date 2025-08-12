Haberler

Nallıhan’da Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

ASPHALT SERİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Nallıhan Belediyesi iş birliğiyle yolların asfalt serim çalışmaları sürüyor. Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Tepe Mahallesi’ndeki asfalt serim çalışmalarının aktif bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

KİLOMETRELERCE ASFALT SERİLMİŞTİR

Güngör, son üç gün içerisinde toplamda 5 kilometre asfalt serimi gerçekleştirdiklerini ifade etti. “Önümüzdeki hafta Çamalan grubuna başlayacağız. Asfalt çalışmalarını yerinde inceledik. Güzel Nallıhan’ımızın her köşesine hizmet ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz.” sözleriyle de devam eden projelerin önemini vurguladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzincan’da Durdurulan Otobüste Tütün Yakalandı

Erzincan'da bir otobüste gerçekleştirilen denetimde, 440 paket makaron ve 40 paket kıyılmış tütün bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Haberler

Yerköy İle Çiçekdağı Arasında Kayıp Bulundu

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kaybolan Hayrettin Ersoy'un cesedi, Yozgat'taki ormanlık alanda bulundu. Ersoy, 9 Ağustos'tan bu yana kayıptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.