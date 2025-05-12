Nallıhan’da Atış Yarışması Yapıldı

YARIŞMA DETAYLARI VE KONUMU

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Avcılar Kulübü, Tek Kurşun Atış Yarışması düzenledi. Bu etkinlik, Hayvan Pazarı mevkisindeki atış poligonunda gerçekleştirildi. Yarışmada, altı farklı noktadan çeşitli mesafelerden atışlar yapıldığı belirtildi. Çevre il ve ilçelerden de birçok yarışmacı etkinliğe katıldı.

ÖDÜLLER VE KAZANANLAR

Yarışma kapsamında, kadınlara özel tek kurşun pet şişe hedef atışında Nallıhan bölgesinden Handan Akkuş birinci oldu. Eşi Harun Akkuş ise tek kurşun gong hedef atışında birinci sırada yer aldı. Ayrıca, trap atışında Emin Bili, kağıt hedef atışında Gürsoy Bağcı, pet şişe hedef atışında Soner Aydın ve tavşan hedef atışında Alaaddin Can birincilik ödülü aldı.

KULÜP BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Nallıhan Avcılar Kulübü Başkanı Yener Samur, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada “Geleneksel olarak yaptığımız atış yarışması kazasız bir şekilde tamamlandı. Dereceye giren atıcılarımızı tebrik ediyorum. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederim.” şeklinde konuştu. Bu etkinliğin başarıyla gerçekleştirilmiş olması, katılımcılar arasında memnuniyetle karşılandı.