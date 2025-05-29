Nallıhan’da Halk Eğitimi Sergisi Açıldı

Açılış Etkinliği Ve Katılımcılar

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Halk Eğitim Merkezince düzenlenen sergi, öğretmenevinde gerçekleşti. Serginin açılışına; kaymakamın eşi Samiye Doğanoğlu, belediye başkanının eşi Başak Güngö, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve kursiyerler katıldı.

Serginin İçeriği Ve Sergilenen Eserler

Sergide, yıl boyunca açılan farklı branşlardaki kurslarda üretilen çalışmalar sergilendi. Geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara, giyimden ahşap ürünlere kadar birçok alanda eserler ilgi gördü.

Nallıhan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Semra Kayak, serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Sevgili kursiyerlerimiz yıl boyunca el emeği göz nuru ürünlerinizi sergiye sunduğunuz için hepimize teşekkür ederim. Beydili oyun ekibi kadınlara ve bizleri her zaman destekleyen Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu’na teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.