Haberler

Nallıhan’da Halk Eğitimi Sergisi Açıldı

Açılış Etkinliği Ve Katılımcılar

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Halk Eğitim Merkezince düzenlenen sergi, öğretmenevinde gerçekleşti. Serginin açılışına; kaymakamın eşi Samiye Doğanoğlu, belediye başkanının eşi Başak Güngö, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve kursiyerler katıldı.

Serginin İçeriği Ve Sergilenen Eserler

Sergide, yıl boyunca açılan farklı branşlardaki kurslarda üretilen çalışmalar sergilendi. Geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara, giyimden ahşap ürünlere kadar birçok alanda eserler ilgi gördü.

Nallıhan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Semra Kayak, serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Sevgili kursiyerlerimiz yıl boyunca el emeği göz nuru ürünlerinizi sergiye sunduğunuz için hepimize teşekkür ederim. Beydili oyun ekibi kadınlara ve bizleri her zaman destekleyen Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu’na teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de 4 Tutuklama, 36 Milyon Lira

Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul ve Ordu'da nitelikli dolandırıcılıkla ilgili 36 milyon lira değerinde suç işleyen 4 kişi tutuklandı. Bir şüpheli yaralandı.
Haberler

Süper Loto Sonuçları Açıklandı Mı?

29 Mayıs Perşembe günü Süper Loto çekiliş sonuçları bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar, Milli Piyango web sitesi veya uygulamasından öğrenilebilir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.