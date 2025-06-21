Nallıhan’da İtfaiye Aracı Uçuruma Düşttü

ITFAİYE ARACININ KAZASI

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde, freni boşalan bir itfaiye aracı ormanlık alanda bir uçuruma yuvarlandı. Edinilen bilgilere göre, Nallıhan’da görevden dönen bir itfaiye aracı, eğimli arazide fren sisteminde meydana gelen bir arıza yüzünden kontrolünü kaybederek uçurumdan aşağı düştü.

ARAÇTAKİ PERSONELİ ATILDI

Aracın ormanlık alana düşmesi, çevredeki ağaçlar sayesinde tamamen yuvarlanmasını önledi. Bu durumda, araçtaki itfaiye personeli zamanında araçtan atlarken, olay anını gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza sonucunda maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, itfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı aktarıldı.