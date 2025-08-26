Haberler

Nallıhan’da Kamyon, Kömür Bandına Çarptı

KAMYON KAZASI ÇÖZÜM BEKLİYOR

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir kamyon, iş makinesi taşıma sırasında kömür taşıma bandına çarptı. Kaza, Nallıhan’a bağlı Çayırhan Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iş makinesi yüklü 06 BDN 43 plakalı kamyon, Çayırhan Kömür İşletmeleri’nin ait olduğu kömür taşıma bandına çarpmış durumda.

KAZA SONRASI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kazayı gören vatandaşlar, hemen polis ekiplerine haber verdi. Neyse ki kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Kamyonun sürücüsü Mehmet Turan, “Kömür taşıma bantları yüksekliği tartışılır” yorumunu yaptı. Olayın ardından, kamyon, yediemin otoparkına çekildi.

Çorum’da 5 ev zarar gördü

Çorum'un Kale Mahallesi'nde çıkan yangında beş ev hasar gördü, itfaiye ekipleri müdahale etti. Kundaklama olasılığı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Kayseri’de Hırsızlıkta Yüzde 61 Azalma

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ticaret Odası toplantısında evden hırsızlık oranının yüzde 61 azaldığını duyurdu. Bu gelişme, şehrin güvenlik durumunu olumlu yönde etkiliyor.

