Nallıhan’da Kaza, 1 Ölü, 3 Yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde, damperi açılan bir kamyona arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olayda ayrıca üç kişi de yaralandı. Kaza, saat 22.00 sularında Nallıhan ilçesi Çayırhan mevkisinde gerçekleşti. D-140 yolunda Beypazarı yönüne doğru ilerleyen kamyonun damperinin açılması sonucu, kamyon kömür madeni işletmesinin kömür bandına çarptı.

Ardından gelen 06 DHJ 671 plakalı otomobil, damperi açık olan kamyona çarptı. Kazada, kamyonun sürücüsü A.Ç. ile otomobildeki K.B., Ö.B. ve Nevin Ok yaralandı. Olayın ardından çevredeki bireylerin durumu bildirmesi üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yakınlardaki hastaneye götürüldü.

Yaralılardan durumu ağır olan Nevin Ok, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili süreç jandarma tarafından devam eden bir soruşturma ile sürdürülüyor.