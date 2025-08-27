Nallıhan’da Kaza: 6 Yaralı Var

KAZA VE YARALILAR HAKKINDA BİLGİLER

ANKARA’nın Nallıhan ilçesinde bir otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 civarında Nallıhan-Mudurnu Karayolu’nda, Dodandere Köyü yol ayrımında gerçekleşti. Mudurnu yönünde seyir eden Z.T. yönetimindeki 41 AHM 075 plakalı otomobil, Doğandere Köyü’ne dönüş yapmaya çalışan R.S. yönetimindeki 06 NDH 46 plakalı kamyonetle çarpıştı.

KAZA YERİNE İLK MÜDAHALE

İhbar üzerine kısa sürede kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yaralıların arasında otomobil sürücüsü Z.T., yolcularından A.Y.O, A.F.O. ve A.D., kamyonet sürücüsü R.S. ile araçta bulunan H.S. yer aldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nallıhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Otomobil sürücüsü Z.T.’nin durumu ağırken, araçta bulunan 3 çocuğun ve kamyonetteki 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nedenlerine ilişkin detaylı bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Yetkililer olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.