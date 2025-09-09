Nallıhan’da Kaza, Bir Ölüm, Üç Yaralı

ANKARA’DA KAZA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde, damperi açık bir kamyona arkadan çarpan otomobilin karıştığı kaza, saat 22.00 sıralarında Nallıhan ilçesi Çayırhan mevkisinde yaşandı. D-140 yolunda Beypazarı yönünde ilerleyen kamyonun damperi aniden açıldı ve bu durum, kamyonun kömür madeni işletmesinin kömür bandına çarpmasına sebep oldu.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Ardından gelen 06 DHJ 671 plakalı otomobil, damperi açık olan kamyona çarptı. Bu talihsiz kaza sonucunda kamyon şoförü A.Ç. ile otomobilde bulunan K.B., Ö.B. ve Nevin Ok yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye götürüldü.

AĞIR YARALI HASTANEDEN HAREKETLE KURTULAMADI

Yaralılardan durumu ağır olan Nevin Ok, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise jandarma ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.