Nallıhan’da Okuma Bayramı Yapıldı

OKUMA BAYRAMI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Nallıhan ilçesinde “Okuma Bayramı” etkinliği düzenlendi. Nasuhpaşa İlkokulu’nda eğitim gören ve okumayı öğrenen öğrenciler için Nallıhan Belediyesi Kültür Merkezi Salonu’nda bu özel gün kutlandı. Etkinlikte, bazı öğrenciler velilerinin çaldığı enstrümanlara şarkı söyleyerek eşlik etti.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Sınıf öğretmeni Merve Bayramoğlu, bu anlamlı günde minik yüreklerin kelimelerle buluştuğunu ve sessiz harflerin birer sese, cümlelerin birer hayale dönüşmesini izlemekten mutluluk duyduğunu söyledi. Etkinlik, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Nallıhan Belediye Meclis Üyesi Naci Boz, Nasuhpaşa İlkokulu Müdürü Aytaç Temiz, öğretmenler ve velilerin katılımıyla gerçekleşti.