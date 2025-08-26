Haberler

Nallıhan’da Şehit Yakınlarına Program Düzenlendi

ŞEHİT YAKINLARI İÇİN DÜZENLENEN PROGRAM

Ankara’nın Nallıhan Belediyesi, şehit yakınlarına özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlikte şehit yakınları, kahvaltıda bir araya geldi ve ardından Çayırhan Gölü’nde bir tekne turu yaptı. Çayırhan kuş cennetinde yapılan gezinin ardından, Emrem Sultan Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre’nin hocası Tapduk Emre’nin türbesi ziyaret edildi.

BAŞKAN GÜNGÖR’DEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Etkinlikte konuşan Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, “Bugün Malazgirt zaferi, hem de Büyük Taarruzun yıldönümü. Bizler bu vatanda huzur içerisinde yaşıyorsak bu şehitlerin sayesindedir. Bu toprakların her karesinde kıymetli şehitlerimizin kanları var. Bugün siz şehit yakınlarını misafir etmenin onurunu yaşıyoruz.” şeklinde açıklama yaptı. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Özen ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hamiyet Balcı da katıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Halef, Eylül 2025’te NOW TV’de

"Halef: Köklerin Çağrısı" dizisi, 2025 Eylül'de yayına girmeye hazırlanıyor. Most Production'ın yapımcılığındaki dizi, yeni sezonun öne çıkan projeleri arasında dikkat çekiyor.
Haberler

Yenimahalle’de Grup, Adamı Dövdü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir grup, peşlerindeki kişiyi sokak ortasında darp etti. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.