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Nallıhan’da Yangın İki Evi Vurdu

İKİ EVDE HASAR MEYDANA GELDİ

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen yangında iki ev hasar gördü. Alınan bilgilere göre, Nallıhan ilçesi Nasuhpaşa Mahallesi’ndeki bir evde henüz belli olmayan bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın büyüyerek bitişik olan eve sıçradı.

DURUM İTFAİYE EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ

Olayı gören vatandaşlar durumu hızlı bir şekilde itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın sonucunda iki evde hasar oluşurken, yangını söndürme çalışmaları ise sürdüğü belirtildi. Ekipler, çıkan yangınla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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