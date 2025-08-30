Nallıhan Tesisleri Törenle Açıldı

AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Nallıhan Belediyesi tarafından inşa edilen yeni tesisler, düzenlenen bir törenle hizmete sunuldu. Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen tören sırasında, ilçeye en iyi şekilde hizmet etme gayretinde olduklarını ifade etti. Ayrıca, destekleri nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Güngör, Nallıhan’a yeni hizmet alanları kazandırma çabalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Törende, halk oyunları gösterileri icra edildi ve Mehmet Demirtaş’ın verdiği konser etkinliğe ayrı bir renk kattı. Açılışta; Aile Yaşam Merkezi, Millet Bahçesi, Kocahan İğne Oyası Müzesi, Hayvan Barınağı, Çayırhan Tabduk Emre Camisi, Çayırhan Ömer Halis Demir Parkı, Çayırhan Göl Kenarı Kafe ile Çayırhan Aile Yaşam Merkezi gibi birçok yeni tesisin kapıları vatandaşlara açıldı. Törene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, çeşitli ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.