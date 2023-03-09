Nalmpantis, Yunanistan’a iade edilecek

Yunanistan’da meydana gelen ve 57 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ölen makinist Nikos Nalmpantis’in Türkiye’de tutuklu bulunan babası Dimitrios Nalmpantis ülkesine iade edilecek.

Ankara’nın tren kazasında yaşamını yitiren makinistin babasına cenaze izni vermesi, Atina’da yankı buldu. Kathimerini gazetesi, ortaya çıkan sonucun Türk-Yunan ilişkilerinde bir gerilim bulunmadığının belirtisi olduğunu yazdı.

Kathimerini gazetesi, yolcu trenini kullanan makinist Nikos Nalmpantis’in babasına Türkiye tarafından cenaze törenine katılması için verilmesine mercek tuttu. ‘Türkiye’den pozitif sinyal’ başlığını kullanan Kathimerini, kazada yaşamını yitiren makinistin babasının Türkiye’de işlediği bir suç nedeniyle Edirne’deki cezaevinde tutulduğunu hatırlattı. Türkiye Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen ‘özel izin’ talebine olumlu karşılık verdi. Dahası, 28 yaşındaki Nalmpantis’in babası cenaze töreninin ardından söz konusu hapis cezasını Yunan cezaevinde tamamlayacak.

“Talihsiz makinistin babası için verilen kararı Atina nasıl yorumluyor?” diye soran Kathimerini, Ankara’nın hükmünün Türk-Yunan ilişkilerinde bir gerilim bulunmadığının belirtisi olduğunu yazdı.