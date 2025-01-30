Namağlup Futbol Takımının Güvenilir Forveti

VANGÜCÜ SPOR KULÜBÜ’NDE GÜVEN’İN ÖNEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi A Grubu’nda yenilgisiz olarak mücadele eden Vangücü Spor Kulübü, 8 maçta 6 gol atan forvet Havin Güven’e büyük güven duyuyor. Van ekibi, 8 karşılaşmanın ikisini beraberlik, altısını da galibiyetle tamamladı.

LİDERLİK İÇİN HEDEF BÜYÜK

20 puanla grubundaki liderliğini sürdüren Vangücü Spor Kulübü, 6 gollük katkıda bulunan Güven ile bu seriyi devam ettirmeyi planlıyor. Malatya’daki İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde ikinci sınıf öğrencisi olan Güven, başarılı performansıyla teknik heyetin hücumda önemli bir ismi haline geldi. “Futbol sevgim beni motive ediyor” diyen Güven, takımlarının kazanması için elinden geleni yapıyor.

BİREYSEL ÇALIŞMALARLA FOMRAYI KORUYOR

Havin Güven, farklı şehirde bulunduğu için takım antrenmanlarına katılamadığını belirtiyor fakat formunu korumak amacıyla düzenli olarak bireysel çalışmalar yapıyor. Futbola ortaokulda başladığını ve okullar arası turnuvalarla geliştiğini ifade eden Güven, “Şu an ligde lideriz. Şampiyon olmak ve bir üst lige çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

DERSLER VE MAÇLAR ARASINDA DENGE KURUYOR

Malatya’da üniversite okurken her hafta müsabakalara katılmak için Van’a yolculuk yaptığını dile getiren Güven, “Üniversiteyi kazandıktan sonra Van’a gidip geriye dönmek zorlaşıyor. Takımdan uzak kaldığım için antrenmanlara katılamıyorum, sadece maçlara katılabiliyorum” dedi. Buna rağmen bu sezon 8 maçta 6 gol atmayı başardığını vurgulayan Güven, futbol tutkusunun kendisini motive ettiğini belirtiyor. “Milli takımda oynamak ve Beşiktaş’ta forma giymek istiyorum” diyen Güven, hayallerini gerçekleştirmek için mücadele ettiğini ifade ediyor.