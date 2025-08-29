Haberler

Namaz Çocuklar İçin Önemlidir

ETKİNLİK DETAYLARI

Peygamber Sevdalıları Vakfı Van İl Koordinatörlüğü tarafından organize edilen “Hayat Namazla Güzeldir” etkinliği, geniş bir çocuk katılımıyla gerçekleştirildi. Yürüyüş, Beşyol Meydanı’nda başladı ve Cumhuriyet Caddesi üzerinden devam ederek Kent Meydanı’nda son buldu. Burada saf tutan çocuklar, birlikte ikindi namazını kıldı.

NAMAZIN ÖNEMİ

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından etkinlikte konuşan İlahiyatçı Muhammet Emin Demir, namazın ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Demir, “Namaz kılan kişi cennetin anahtarını elde eder. Peygamber Efendimiz, namazı evin ortasındaki kolona benzetiyor. Namazını hakkıyla kılan, dinini sağlam tutmuş olur. Namaz kılmayan kimse ise yıkık bir amelle Allah’ın huzuruna gider” şeklinde ifade etti.

GAZZE’DEKİ ÇOCUKLARA DUYARLILIK

Demir, konuşmasında Gazze’deki çocukların da durumuna değindi. “Kudüs’ün gölgesinde, Gazze’de sizin yaşınızdaki çocuklar bombalar altında yaşamlarını sürdürmelerine rağmen ibadetlerinden vazgeçmiyor. Namazlarımızın ardından onlara dua edelim” dedi. Etkinlik, yapılan dualarla tamamlandı.

ÖNEMLİ

Haberler

