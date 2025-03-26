Namaz Nasıl Kılınır? Detaylı Anlatım

NAMAZ KILMA ADIMLARI

Namaz kılma yöntemini, sabah namazının kaç rek’at olduğu, yatsı namazının nasıl kılındığı ve istihare namazının detayları gibi konuları ele alarak sizlere görsel ve videolu anlatımlarla sunuyoruz. Namaz kılmanın temel adımları on adımdan oluşuyor ve bu adımlar şöyle sıralanıyor: 1) Niyet 2) İftitah Tekbiri 3) Kıyam 4) Rüku 5) Rükûdan Kalkış 6) İki Secde Arası Oturuş 7) Oturuş 8) Oturuş (Şafii) 9) Selam. Özellikle iki rek’at farz namazın kılınışı görsellerle açıklanırken, erkek ve kadınların farklı hareketleri belirtiliyor. İki rek’atli namazlardaki hareketler benzer olduğundan diğer namazlar için farklı görsellere ihtiyaç duyulmamıştır.

İFTİTAH TEKBİRİ VE KILINIŞ ŞEKLİ

Namazın farzının kılınışında ilk olarak niyet edilir. Birinci rek’at için ayakların arası dört parmak açık ve parmak uçları kıbleye dönük olacak şekilde durularak, “Niyet ettim rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya” denir. Ardından “Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınır. Erkekler, tekbir alırken ellerini kıbleye doğru ve parmaklarını normal açıklıkta tutarak yukarıya kaldırırken, başparmaklar kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde konumlandırır. Kadınlar ise ellerini yukarı kaldırırken iç kısımları kıbleye bakacak ve parmak uçları omuz hizasına gelerek yukarıya kaldırılır.

KİYAM VE RÜKÜ EVRESİ

İftitah tekbirinden sonra eller bağlanır ve ayakta secde yeri izlenir. Sırasıyla “Sübhaneke” ve diğer dualardan sonra Fatiha suresi ve başka bir sure okunur. Erkekler, rükûya geçerken “Ekber” diyerek dizlerini tutar, sırtları düz konumda bulunur. Kadınlar ise daha az eğilerek rükû yaparlar. Rükûdan kalkışta “Semiallâhü limen hamideh” denir ve “Rabbena leke’l-hamd” duası okunur.

SECDE VE İKİ SECDE ARASI OTURUŞ

“Ekber” diyerek secdeye inilirken önce dizler, ardından eller ve en son baş yere koyulur. Secdede üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denildiğinde erkekler kollarını açık tutar, kadınlar ise kollarını yanlarında bitişik bulundurur. Secdeden sonra otururken “Sübhânellah” diyerek bir an beklenir. Burada erkekler sol ayaklarını yayarak üzerine otururken, kadınlar sağ tarafına eğilerek otururlar. İkinci secdeye geçildiğinde tekrar “Sübhâne Rabbiye’l-âlâ” denir.

OTURUŞ ESNASINDA OKUNAN DUALAR

İki secde arasında oturuş yapılırken, eller uylukların üzerine konularak dualar okunur. Erkekler, otururken sol ayağını yere yaymalıdır. Kadınlar ise ayaklarını sağ tarafına alarak otururlar. Oturuş esnasında sırasıyla “Ettehiyyatü”, “Allahümme salli”, “Allahümme bârik” ve “Rabbenâ âtina” duaları edilir.

SELAM VE NAMAZIN TAMAMLANMASI

Namazın sonunda sağa ve sola dönerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh” denir. Sabah namazı, imsak vaktiyle güneş doğmadan önce kılınması gereken namazdır. Sabah namazında 2 sünnet ve 2 farz, akşam namazında ise 3 farz ve 2 sünnet uygulanır.

Bu detaylarla namaz kılma rehberiniz olarak bilgilerimizi sunuyoruz.