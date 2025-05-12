Namık Kemal Şahinli, 23 Yıldır Mezara Bakıyor

Namık Kemal Şahinli: Mezar Bakımıyla Geçimini Sağlıyor

300 MEZARA GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Eskişehir’de kabir bakım işiyle uğraşan Namık Kemal Şahinli, 23 yıldır genelde Almanya, Belçika ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinden müşterilere hizmet veriyor. 46 yaşındaki Şahinli, “Hava şartlarına göre haftada bir iki defa kabirleri ziyaret ediyoruz” diyerek yaptığı işin düzenli olduğunu vurguluyor. Mezar bakımında sulama, taş temizliği ve yabani otların temizlenmesi gibi işlemler gerçekleştiren Şahinli, “Dünyaya bir daha gelsem yine bu mesleği yaparım” diyor.

MEZARLARA SU DÖKEREK BAŞLADI

Mezarlıklarda düzenleme yapan Şahinli, mesleğe su dökerek başladığını belirtiyor. Dört yıl önce Eskişehir’e geldikten sonra kebir bakımına geçiş yaptığını aktaran Namık Kemal, “İyi ki gelmişim, bilseydim 20 yıl önce gelirdim” diyor. İş bulamadığı zamanlar Ankara’da cenazelere su dökerek para kazanmayı denediğini, bir gün bir kadının kendisine normalin üzerinde bahşiş verdiğini kaydediyor. Bu durum onu çiçekçilik yapmaya yönlendirmiş ve kartvizit bastırarak yeni bir iş kurmuş.

CİDDİ BAKIM İŞLEMLERİ YAPIYOR

Şahinli, “Sulamasını yapıyoruz, taşını yıkıyoruz, varsa yabani otlarını temizliyoruz” sözleriyle iş süreçlerini anlatıyor. Mezar sahiplerine düzenli fotoğraflar göndererek yaptıkları işleri belgelediklerini dile getiriyor. “Hava şartlarına göre haftada bir iki defa düzenli bakım yapıyoruz,” diyen Şahinli, insanların mezarlarının bakımını ilerletmelerine yardımcı olduklarını ifade ediyor.

MÜŞTERİ PORTFÖYÜ ÇEŞİTLİ

Şahinli, kendisine emanet edilen mezarların bakımını büyük bir titizlikle yaptığını belirtiyor ve özellikle yurtdışında yaşayan müşterilere hizmet verdiğini anlatıyor. “Milletvekilden, ev hanımına kadar birçok meslek grubundan müşterim var,” diyor. Şahinli, “Genelde Almanya, Belçika, Hollanda ve ağırlıklı Eskişehir içerisinden Emirdağlı olanlar,” şeklinde ekliyor. Müşterileriyle iletişimi güçlendirmeye çalıştığını, ödemelerde ise genelde peşin ya da kaparo almadıklarını aktarıyor.

Kemal Şahinli, yaptığı işin yanı sıra insanların duygusal bağlarını güçlendirmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor. “Biz insanlara yardımcı oluyoruz,” diyerek, işine olan tutkusunu bir kez daha ortaya koyuyor.