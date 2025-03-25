Nano Ölçekli LED’lerle Yenilikçi Ekran Dönemi Başlıyor

NANO ÖLÇEKTEKİ LED TEKNOLOJİSİ

Çin’in Hangzhou kentinde bulunan Zhejiang Üniversitesi’nden bir ekip, Cambridge Üniversitesi’ndeki meslektaşlarıyla birlikte, kum tanesinden bile daha küçük olan nano ölçekli LED ekranlar geliştirdi. Bu yenilikçi ekranlar, virüs boyutundaki pikselleri ile dikkat çekiyor ve ekran teknolojisinde yeni bir dönemin habercisi oluyor.

PEROVSKİT İLE YENİ BİR ÇÖZÜM

Geleneksel ekran teknolojileri, daha küçük alanlara daha fazla piksel yerleştirerek görüntü kalitesini artırmayı hedefliyor. Ancak bu yaklaşım, mikro LED’lerin üretiminde karşılaşılan yüksek maliyet ve verimsizlik nedeniyle sınırlı kalıyordu. Zhejiang Üniversitesi’ndeki bilim insanları, güneş panellerinde kullanılan düşük maliyetli bir malzeme olan perovskit ile bu soruna etkili bir çözüm buldu.

NANO-PeLED’LERİN PERFORMANSI

Perovskit kullanarak sadece 90 nanometre genişliğinde piksel boyutuna sahip LED’ler geliştiren ekip, bu nano ölçekli perovskit LED’lerin (nano-PeLED’ler), geleneksel LED ekranlara göre çok daha parlak görüntüler sunduğunu belirtiyor. Perovskit, ışığı etkili bir şekilde emip yayabilen, ucuz ve kristal yapılı bir malzeme olarak öne çıkıyor. Malzemenin çok yönlülüğü, bilim insanlarının renk değişimi veya performans artırımı için içeriğinde değişiklik yapabilmesine imkan tanıyor. Güneş panellerindeki potansiyeli ile bilinen perovskit, artık ekran teknolojisi alanında da büyük ilgi görüyor.

REKOR PİKSEL YOĞUNLUĞU

Nano ölçekli LED teknolojisi, inç başına 127.000 piksel gibi rekor bir yoğunluğa ulaşmayı sağlıyor. Bu, mevcut ekranların oldukça üstünde bir değer sunuyor. Bu yeni teknoloji, artırılmış gerçeklik (AR) gözlükleri ve sanal gerçeklik (VR) başlıkları gibi cihazlarda ultra yüksek çözünürlüklü ekran kullanımının önünü açabilir.