Nantes ile PSG Maçı 17 Ağustos

NANTES – PSG MAÇININ TARIHI VE SAATI

Nantes – PSG karşılaşması, futbolseverler için büyük bir merak konusu. Nantes ile Paris Saint-Germain, 17 Ağustos 2025 Pazar günü, Türkiye saatiyle 22:45’te bir araya gelecek. Fransa saatiyle ise maç 20:45’te başlayacak. Bu heyecan dolu mücadele, Nantes’ın iç saha avantajını kullanacağı La Beaujoire Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Ligue 1’in yayın haklarına sahip beIN Sports, bu önemli karşılaşmanın canlı yayınını yapacak. Futbolseverler, Paris Saint-Germain’in bu açılış haftasındaki mücadelesini dikkatlice takip edebilir. İzleyiciler, yayın akışını kontrol ederek doğru kanalı bulabilir.