Nantes ile PSG Maçı 17 Ağustos

NANTES – PSG MAÇININ TARIHI VE SAATI

Nantes – PSG karşılaşması, futbolseverler için büyük bir merak konusu. Nantes ile Paris Saint-Germain, 17 Ağustos 2025 Pazar günü, Türkiye saatiyle 22:45’te bir araya gelecek. Fransa saatiyle ise maç 20:45’te başlayacak. Bu heyecan dolu mücadele, Nantes’ın iç saha avantajını kullanacağı La Beaujoire Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Ligue 1’in yayın haklarına sahip beIN Sports, bu önemli karşılaşmanın canlı yayınını yapacak. Futbolseverler, Paris Saint-Germain’in bu açılış haftasındaki mücadelesini dikkatlice takip edebilir. İzleyiciler, yayın akışını kontrol ederek doğru kanalı bulabilir.

Kepez’de Kavga, Bir Kadın Yaralandı

Antalya'da cezaevinden çıkan bir kişi, eski eşini ve erkek arkadaşını bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Kaçan saldırganın aralarında bulunuyor.
Rüzgarda Tabureyi Tutarken Dalın Altında Kaldı

İstanbul Kartal'da rüzgarın etkisiyle savrulan bir tabureyi tutmaya çalışan genç oyuncu İbrahim Yıldız, düşen dal parçası nedeniyle ağır yaralandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

