Napoli Başkanı De Laurentiis Açıklama Yaptı

NALBANTTAKİ YENİ GELİŞMELER

İtalya Serie A’nın önemli takımı Napoli’nin başkanı Aurelio De Laurentiis, Galatasaray’dan ayrılan futbolcu Victor Osimhen hakkında bazı açıklamalar yaptı. De Laurentiis, Fransız kulübü Paris Saint-Germain’in Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia için büyük bir teklif yaptığını bildirdi. Bu konuda Football İtalia’ya bilgi veren De Laurentiis, PSG’nin iki oyuncu için toplam 200 milyon euro üzerinde bir bonservis teklifinde bulunduğunu fakat bu teklifi yeterli görmediklerini dile getirdi.

TAAHHÜT HAKKINDAKİ PLANLAR

De Laurentiis ayrıca transfer döneminde Viktor Gyökeres’i de kadroya katmak istediklerini ifade etti. “O dönemde aklımızda Viktor Gyökeres’i transfer etmek vardı. Ancak farklı sebeplerden dolayı bu transfer gerçekleşmedi.” sözleriyle durumu özetledi. Napoli, kadrosunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.