Napoli, Conte ile devam ediyor

NAPOLİ’DE ANTONIO CONTE’YLE DEVAM

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) şampiyonluğu elde eden Napoli’de, teknik direktör Antonio Conte’nin takımın başında kalacağı açıklandı. Napoli, 2 yıl aranın ardından tekrar şampiyonluk yaşarken, 55 yaşındaki Conte’nin geleceği uzun bir süre merak konusu olmuştu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yeni sezonda Napoli’nin yoluna Conte ile devam edeceğine dair ilk resmi açıklama, Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis’ten geldi. De Laurentiis, X sosyal medya platformunda Conte ile şampiyonluk kutlamasındaki bir fotoğrafını paylaşarak, “Tam yol ileri. Eskisinden daha güçlü.” ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın hemen ardından Napoli kulübü de X hesabından, Conte’nin isminin İtalyanca’da “Seninle” anlamına geldiği için “Con Te Again” yani “(Seninle) Conte yeniden” şeklinde ifadeler paylaştı.

DEVAM KARARI VE TRANSFER BÜTÇESİ

Corriere dello Sport gazetesi, De Laurentiis ve Conte’nin akşam yemeği yedikten sonra devam kararı aldığını yazdı. Haberde, Başkan de Laurentiis’in Conte’ye 200 milyon avroluk bir transfer bütçesi sunacağına dair iddialar da yer aldı. Napoli’nin geçen hafta kazandığı şampiyonluktan sonra, Conte’nin takımda kalıp kalmayacağı üzerine yoğunlaşan spekülasyonlar da arttı. Kutlamalar sırasında De Laurentiis’in, kalıp kalmama konusunun Conte’ye bağlı olduğu dışavurumu, kafa karışıklığına neden olmuştu.

JUVENTUS İDDİALARI

İtalyan spor medyasında bir dönem, Conte’nin 2011-2014 yılları arasında 3 sezon şampiyonluk yaşadığı eski takımı Juventus’a gitme olasılığına dair haberler de çıkmıştı. Napoli’nin bu sezon elde ettiği 4. lig şampiyonluğunun mimarı olan Antonio Conte, bu başarıyla birlikte teknik direktörlük kariyerindeki 5. Serie A şampiyonluğunu kazanmış oldu (3 Juventus, 1 Inter, 1 Napoli).