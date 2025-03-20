Napoli’den Dries Mertens’e Özel Onur

NAPOLİ’DEN EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ÖDÜL

İtalya Serie A takımlarından Napoli, kariyerine Galatasaray’da devam eden kulüp efsanesi Dries Mertens’e futbol tarihinde eşine rastlanmayan bir ödül vermeye hazırlanıyor. Napoli Belediye Meclisi Üyesi Salvatore Flocco, bir radyo programında yaptığı açıklamada, Mertens’e Napoli vatandaşlığı vereceklerini duyurdu. Flocco, “Dries, 6 Haziran’dan itibaren Napoli’nin tam vatandaşı olacak. Bu haberi dinleyicilere ve futbolseverlere vermek zorundayız. Mertens ve Napoli arasında güzel bir hikaye var. Güzel bir sosyalleşme günü olacak” şeklinde konuştu.

NAPOLİ’DE BİR AİLE HİKAYESİ

Mertens, Napoli’de geçirdiği dokuz sezon boyunca taraftarların gönlünde özel bir yer edindi. Mertens ve eşi, Napoli’de dünyaya gelen çocuklarına taraftarların ona taktığı “Ciro” adını verdi. Minik Ciro, şu an Galatasaray taraftarlarının da sevgiyle benimsediği bir isim haline geldi.

Dries Mertens, 2013 yazında 10 milyon euro bonservis bedeliyle PSV’den Napoli’ye transfer oldu. Napoli formasıyla 397 maçta 148 gol atarak ve 47 asist yaparak Napoli efsanesi Diego Armando Maradona’yı geride bıraktı. Mertens, Napoli ile 2 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupa kazandı.