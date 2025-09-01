Haberler

Napoli, Eljif Elmas’ı Geri Aldı

NAPOLİ’DEN YENİ TRANSFER

İtalyan futbolunun önde gelen kulüplerinden Napoli, kadrosunu güçlendirmek için dikkat çeken bir hamle yaptı. Eski yıldızı Eljif Elmas’ı tekrar takıma kazandırdı. Napoli, Leipzig’de forma giyen Elmas’ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpte yapılan açıklamada, “Yuvana yeniden hoş geldin Eljif” denildi.

24 MİLYON EURO’YA TRANSFER OLDU

Napoli’de sergilediği etkileyici performansla akıllarda yer eden Eljif Elmas, 2024 kış transfer döneminde Napoli’den Leipzig’e 24 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Daha önce Fenerbahçe forması giymiş olan Elmas, 2019 yılında Napoli’ye 17.7 milyon euroya satılmıştı. Geçen sezonun ikinci yarısında Torino’ya kiralanan Elmas, Leipzig ve Torino formalarıyla çıktığı 19 maçta 4 gol atıp, 1 de asist yaptı.

ÖNEMLİ

Haberler

Eljif Elmas Napoli’ye Kiralandı

Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Napoli'den RB Leipzig'e transfer olduktan sonra kiralık olarak yeniden Napoli'ye katıldı. Napoli'de kayda değer başarılar elde etti.
Haberler

Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde Av Sezonu Açıldı

Gazipaşa'da balık sezonu başladı. Kaymakam Korkutata, balıkçılara bol bereketli bir dönem diledi. İlk günlerde tezgahlarda çeşitli balık türleri yer aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.