Haberler

Napoli, Lecce’yi 1-0 Yendi

NAPOLİ, LECCE’Yİ YENEREK LİDERLİĞİNİ KORUYOR

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) 35. hafta karşılaşmasında Napoli, Lecce’yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi. Seaside Road Stadı’nda gerçekleşen bu mücadelede, Napoli maça hızlı başladı ancak 4. dakikada bulduğu gol VAR tarafından iptal edildi. Fakat Napoli, 24. dakikada İtalyan futbolcu Giacomo Raspadori’nin attığı golle öne geçti.

LİDERLİĞİNİ ARTIRAN NAPOLİ

Bu sonuçla birlikte Napoli, 77 puana ulaşarak kalan 3 hafta öncesinde son şampiyon Inter’in 6 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Lecce ise topladığı 27 puanla, ligde 17. sırada yer almakta.

ÖNEMLİ

Haberler

Yaşlı Kadın, Topu Patlattı Çocuklara Küfür Etti

Avcılar'da futbol oynayan çocukların topu bir kadının bahçesine girince, kadın çocukların ısrarlarına rağmen topu patlayarak onlara hakaret etti. O anlar kaydedildi.
Haberler

Ali Babacan, Merzifon’da çeşitli ziyaretler yaptı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Amasya'nın Merzifon ilçesinde iş insanlarıyla buluştu, esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek ekonomik sorunları dinledi ve ülke ekonomisinin sıkıntılı sürecine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.