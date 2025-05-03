Napoli, Lecce’yi 1-0 Yendi

NAPOLİ, LECCE’Yİ YENEREK LİDERLİĞİNİ KORUYOR

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) 35. hafta karşılaşmasında Napoli, Lecce’yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi. Seaside Road Stadı’nda gerçekleşen bu mücadelede, Napoli maça hızlı başladı ancak 4. dakikada bulduğu gol VAR tarafından iptal edildi. Fakat Napoli, 24. dakikada İtalyan futbolcu Giacomo Raspadori’nin attığı golle öne geçti.

LİDERLİĞİNİ ARTIRAN NAPOLİ

Bu sonuçla birlikte Napoli, 77 puana ulaşarak kalan 3 hafta öncesinde son şampiyon Inter’in 6 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Lecce ise topladığı 27 puanla, ligde 17. sırada yer almakta.