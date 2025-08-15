Haberler

Napoli, Özder Özcan’ı Transfer Etti

NAPOLİ’NDEN SÜRPRİZ TRANSFER

Transfer piyasasında sıkça Türkiye’ye yönelen İtalyan ekibi Napoli, bu defa beklenmedik bir ismi kadrosuna dahil etti. Matteo Moretto’nun aktardığı bilgilere göre; Serie A’nın son şampiyonu Napoli, Trendyol 1. Lig kulüplerinden Iğdır FK’da oynayan Özder Özcan’ı transfer ediyor.

ÖZDER ÖZCAN’IN KISIK TÜRKİYE MACERASI

18 yaşında ve Hollanda doğumlu olan forvet, henüz bir hafta önce Hollanda temsilcisi Ado Den Haag’dan Iğdır FK’ye katılmıştı. Napoli, Özder Özcan’ı satın alma opsiyonuyla kiralık şekilde kadrosuna kattığını duyurdu. Genç yeteneğin, İtalyan devinin Primavera yani genç takımında forma giyeceği ve zamanla A takıma yükselmesi bekleniyor.

Romulo Cardoso, Leipzig’e 20 MİLYON avroya gitti

Göztepe, Romulo'yu Leipzig'e 20 milyon avro karşılığında transfer etti. Brezilyalı forvet, Türkiye kariyerinde 46 maçta 22 golle unutulmaz bir iz bıraktı.
Çorum’da Hacer ve Oğlu Toprağa Verildi

Çorum'da atık yağ tankına düşerek hayatını kaybeden Hacer Kepçe ve oğlu Recep Kürşat için cenaze töreni düzenlendi. Olay, temizlik sırasında gerçekleşti.

