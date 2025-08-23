Nardalı Ailesi’nin Kahramanı Cemil Nardalı

VAKIF KURULDU

Adana’nın Kurtuluş Savaşı’nda önemli rol oynayan Arap kahramanlarından Şıh Cemil olarak bilinen Cemil Nardalı’nın torunları tarafından, Şahap Nardalı’nın Onursal Başkanlığında bir vakıf kuruldu. Vakfın yönetim kurulu, Şahap Nardalı, Volkan Nardalı, Burçin Nardalı Afşar, Serkan Nardalı, Hülya Nardalı ve Yusuf Delikoca’dan oluşuyor. Vakfın ilk ziyareti Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’e gerçekleşti. Vakıf yönetimi, kuruluş amaçlarını ve hedeflerini açıkladı. Vakfın Başkanı Volkan Nardalı, “Büyük dedemiz Cemil Nardalı, Milli Mücadele’da büyük kahramanlıklar sergileyip, Adana’nın Fransız işgali altındaki en kara günleri diye tabir edilen ‘Kaç Kaç’ günlerinde Akkapı’daki bugün müze haline getirilmiş olan konağında mezalimden kaçan Adanalıları misafir etmiş, korumuş ve kollamıştır.” ifadelerini kullandı.

MİLLİ RUHUN YAŞATILMASI

Volkan Nardalı, ayrıca Akkapı bölgesindeki Araplardan kurduğu milli müfreze ile vatanın ve milletin bağımsızlığı için mücadelesinin altını çizdi. Nardalı soyadının, o günlerde işkencelere maruz kalan ve şehit olan atalarımdan bir hatıra olduğunu vurguladı. “Her zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ve Cumhuriyet’in destekçisi olan Milli Kahraman Cemil Nardalı ve onun gibi nice kahramanların hatıralarını yaşatmak, o günkü milli ruhu kültürel ve sanatsal eğitimler, sosyal faaliyetler, eğitim odaklı hizmetlerle gelecek nesillere aktarmak için kurmuş bulunuyoruz” diye belirtti.

VALİDEN DESTEK

Vakfın yönetimini tebrik eden Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, milli ruhu yaşatmada ve gelecek nesillere aktarmada büyük bir öneme sahip olan bu vakfın çalışmalarına destek verdi. Vali Köşger, vakfın hayırlı olmasını diledi. Mütevelli heyetinde yer alan Araştırmacı Yazar Yusuf Delikoca, “Nardalı ailesi köklü bir ailedir. Şıh Cemil Nardalı Akkapı bölgesinin hatırı sayılır bir alimi idi. Türk milletinin en zor zamanında yöredeki Arapları etrafına toplayan bu vatansever adam, Fransız ve Ermeni zulmüne karşı büyük bir mücadele vermiş, adını tarihe bir milli kahraman olarak yazdırmıştır” sözleriyle vakfın önemini tanımladı.

GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLER

Delikoca, Cemil Nardalı’nın mazluma kucak açtığını, zalimin karşısında durduğunu, Mustafa Kemal Atatürk tarafından da milli kahraman olarak takdir edildiğini ifade etti. Atatürk’ün, Adana bölgesinde Türkçe’nin yayılması ve inkılaplara destek vermekte önemli rolü olduğunu belirtti. 1958 yılında vefat eden Cemil Nardalı’nın tarihi konağının şu an bir müze olarak hizmet verdiğini aktardı. Milli Kahraman Cemil Nardalı Vakfı, özünü milli tarihimizden alarak, geleceğe milli duygularla dolu gençler yetiştirmeyi hedefleyen bir vakıf olarak kuruldu.