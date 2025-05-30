Narin Cinayeti Davası 1 Saat Ara

DAVADA SANIKLAR VE AVUKATLAR BULUNDU

Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak 6’sı tutuklu 15 sanığın, ‘Suçluyu kayırma’ suçundan yargılandığı davanın 4’üncü duruşması gerçekleştirildi. Duruşmaya, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları katıldı. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin avukatları da duruşmada yer aldı.

DURUŞMANIN SEYRİ VE ARA KARARI

Kapalı bir şekilde yapılan duruşmada, Cumhuriyet savcısının esas hakkında hazırladığı mütalaayı okuduktan sonra sanık ve avukatlarının savunmalarıyla süreç devam etti. Duruşmada yaşanan gelişmelerin ardından mahkeme başkanı, duruşmaya 1 saat ara verme kararı aldı.